【逃犯條例】監警會前委員：警員出席獨立調查委員會恐礙日常工作

警方在處理反逃犯條例修訂集會時的手法引起社會關注，當日警方有無對示威者使用過分武力，亦有人質疑警方的投訴機制成效。 監警會前委員鄭承隆今日（20日）接受商台節目訪問時指，現行有警察投訴課及監警會兩層機制可確保做到獨立的調查，又指出過往的投訴多着重投訴前線警員，但往往應負責的是指令人員並非前線，若投訴對象是指令人員或令立案成功率較高。 他認為應在現行機制未能處理投訴，才成立獨立委員會調查，又認為成立委員會的話，需出席調查的警員的日常工作，恐怕會受影響。

有聲音質疑警方對示威者使用過分武力。（資料圖片）

鄭承隆接受商台節目電話訪問時提及，過往的投訴多着重投訴前線警員，但往往應負責的是指令人員並非前線，若投訴對象是指令人員或令立案成功率較高。他稱若要查明當場是否適宜放出催淚彈，應要追究當場的指揮官，雖然警方有行動中心知道現場發生的事，但下判斷的人均是現場的指揮官。他稱明白大家對警察投訴會未必完全信任，但仍有監警會把關，這個兩層機制有能力處理問題，可做到獨立的調查。

他引述2011年時任副總理李克強訪港事件中，監警會就投訴作出中期、最終報告的做法，今次亦可仿傚；又認為應在現行機制失效才成立獨立委員會調查，但如成立委員會的話需一定資源，如警員需出席調查，其日常工作會受影響。

「無number，點查？」

有聲音質疑6月12日現場警員無展示警員編號，難以投訴，鄭承隆坦言投訴有困難，但警方的行動是一組組地行動，若市民可清晰將當日行動佈防告知警察投訴課、事發的時間及位置、所受到的襲擊等資料，「係搵得到的」。

監警會前委員鄭承隆（資料圖片）

現時片段零碎 籲市民交完整短片予監警會還原真相

鄭承隆稱，同意保安局局長李家超的說法，部份關於警方當日清場的片段零碎及經過剪輯，他呼籲市民將未經刪剪的片段交予監警會，增加重組事件的機會。他強調監警會同樣想還原事件真相。

他主動談及中信大廈事件，指若當日的確有警方從兩旁發催淚彈，而現場人士無安全地方走「係唔理想」。他解釋，驅散人群只想市民安全，最起碼要確保人們有一條去路走。