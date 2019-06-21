【逃犯條例】痛心612衝突　警總餐廳經理賠錢辭職：無法再待下去

6月12日，反對修訂逃犯條例的示威者，在金鐘與警方爆發大規模衝突，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈清場，當中不少暴力畫面引起民憤。在警察總部任職餐廳經理的Ricky，翌日賠錢辭職，表示「接受不到做幫兇」。他有參與6月16日大遊行，並接受外國傳媒「VICE News」節目訪問，講述612當日早上，在警總內看到警員的態度，亦表示希望女兒能生活在一個安全和自由的地方。

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612警察似等待射出去的箭

38歲的Ricky，2018年7月開始，在警察總部任職餐廳經理。他在616遊行時，到達警察總部門口，接受「VICE News」訪問時，講述自己的感受：「在我身後面，是我之前工作的警察總部。幾日前我還在裏面工作，今日我站在他們的對立面。我在2018年7月開始，在警察總部做經理，在6月12日早上，我遇到警察吃早餐，他們說學生阻路、影響香港經濟、搞風搞雨，表現得很衝勁。」

Ricky形容，當時警察「上了full gear（全副武裝），好似一支等待射出去的箭」。

他當晚通宵工作，為警察準備早餐，到早上10點放工回家，但難以入睡，直至翌日就遞信辭職，並賠代通知金，可以即時離職，「不能在那裏做下去」。

Ricky曾任警察總部餐廳經理，612衝突後翌日賠錢辭職。（VICE News Tonight）

不滿政府只「暫緩」修例

Ricky參與616大遊行，他說站出來有兩個原因，希望政府不要以暴動罪控告學生，並要求撤回《逃犯（修訂）條例草案》。林鄭月娥在15日宣布「暫緩」修訂，但16日的遊行規模比6月9日的更大，民陣指有近200萬人參與，警方就只統計了原定路線的人數，有33.8萬人，但並無統計開放了多條其他道路的人數。

Ricky不滿政府只「暫緩」：「暫緩的意思，終有一日你可能會重推，但我們要的是，這個惡法永遠不要出現。如果這樣都收不到，證明這個政府很失敗。」

他說站出來，也是希望女兒以後能生活在一個安全和自由的地方，不想香港變成中國內地。