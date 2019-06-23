【逃犯條例】催淚彈掟急救站圖攻入中信　救護員指警轟掉互信

日前（21日），上萬名市民歷無前例向灣仔警察總部投擲雞蛋。盛怒背後包含150枚催淚彈炸裂的警民關係。 6月12日，Ken在中信大廈外充當救護員。他原本是在和平抗議站吃午餐的示威者，最後卻隨傷者湧現，成了前線急救員，親歷催淚彈攻擊救護站與和平示威區。那是只有在612中信現場才親歷其境的惡夢，也是信任破滅的故事。

Ken持聖約翰救傷隊「急救卡」，6月12日本來中信外野餐，卻首次成為大型示威衝突中的救護員。（曾雪雯攝）

和平野餐變前線急救

在612硝煙鎖城前，Ken本來與朋友在中信外的和平示威區悠閒地野餐。當日他看著警方向示威者施放胡椒噴霧，本能反應下他放下午餐盒，跑到在添美道與龍匯道交界的救護站幫忙。但萬沒料到，持First Aid資格的他卻親歷警方投擲催淚彈到急救站。

612當日，Ken遙望警方向立法會示威者施放胡椒噴霧，大批傷者湧出。他逐棄掉午餐，到立法會外迴旋處救人。（曾雪雯攝）

僅離催淚彈5米：警方絕無必要向急救站放催淚彈

當時，Ken在急救站協助傷者，忽然，身旁傳來催淚彈落地的「嘭」、「嘭」巨響。「救護站suppose無催淚彈」，但現實卻是催淚彈落在救護站，離他只有5米。他指當時心想：「What？急救站嚟㗎喎！」。急救站是示威者、救護員認知的安全區（Safe Zone），「我幾肯定政府或警察從上方影落嚟，會知邊度係急救站。我唔覺得係溝通出錯，因為佢地有對講機」。他認為，警方絕無必要向急救站射催淚彈，「掉落嚟就係想驅散救護員，咁我覺得likely呢個係一個可能性」。

當立法會外急救站被攻擊，Ken扶著傷者走回原本被劃作安全示威區的龍匯道民陣舞台。（曾雪雯攝）

顛覆安全認知的612：真係可以講係襲擊嚟

一秒間，安全變成不安全。他與傷者逃回被劃作和平示威區的民間人權陣線大舞台。他指，當時民陣主持每隔5至10分鐘，便會宣佈大台為獲批不反對通知書的安全區，在場的和平示威者深信該處為安全區。「Game changing個刻，就係催淚彈掉到台前」。接連目睹催淚彈相繼在急救站與和平示威區轟裂，Ken對警方與港府的信任亦隨之幻滅。「呢度係一個獲批准的範圍係唔會受到襲擊，我真係可以請講係襲擊嚟」。

Ken坦言，612後數天變得情緒化，「好confused，唔知之前個日發生咩事」。（曾雪雯攝）

上載驚險短片證中信圍困事件

連日來，在中信被襲的和平示威者相繼上載中信被圍困的短片。當時逃入中信的Ken亦是其中一人。當時他已逃入中信大廈內，與玻璃門外，置身催淚彈煙霧中的市民只隔十厘米。他的鏡頭拍下，警方如何把催淚彈投進人群，湧入中信逃生的市民險滑到等驚險畫面。「好可憐，催淚彈後人嘅正常反應係走，但佢哋走唔到焗咗係喺度」，留有餘悸的他直指市民動彈不郁至少10分鐘，「係好震撼」

Ken在救護站救人時，身旁傳來催淚彈落地的「嘭」、「嘭」巨響。「救護站suppose無催淚彈」，但現實卻是催淚彈落在救護站，離他只有5米。（曾雪雯攝）

市民自救 只能用飲用水流眼

當時中信內的市民倉皇成立臨時急救站，為驚恐的市民清理傷口、皮膚。Ken指，不少傷者是被催淚煙所傷，感到皮膚炙痛、眼痛、呼叫困難。然而，臨時急救站內物資都是大家逃生時隨手抱來的物資，包括少量清水、生理鹽水。資用乏缺下，有人掏出自己的水樽為坐在中信地下、近20名傷者洗傷口，「係咪可以幫助急救？我唔覺得係，純粹攞到乜嘢就同佢洗眼」。

當日曾拯救示威者一命的中信大廈一側玻璃門，如今全數（兩對玻璃門與旋轉門）被鎖上。（曾雪雯攝）

千人湧一門 沒人命傷亡純屬僥倖

不過，急救後的水卻又為增添驚險。當時，警方由添美道及分域碼頭街兩邊，向中信大廈夾擊。近千和平示威者倉皇衝入中信大廈一對玻璃門內。Ken曾目擊至少五名市民走進中信大度時跣腳，險釀人踩人意外。他指沒有人命傷亡，「真係純粹好彩」。

6月12日，警方曾違反由警務處長簽發的「不反對通知書」，投擲催淚彈到和平示威區內的民陣大台前。（Ken提供圖片）

「你會覺得佢地純粹想逼死你班人」

身為中信倖存者之一，Ken質疑警方背後意圖。「真係好差、好差、好差嘅management。你會覺得佢地operation（行動）前係冇做briefing，你會覺得佢地純粹想逼死你班人。」他指，行動勝過你講千言萬語。他更質疑指揮官如何勝任人群管理控制的職責，「呢啲都係人群管理，預人走，一千人點用一度門入？」

當時前立法會議員李卓人、梁國雄、歌手何韻詩等人與警方周旋，「你哋目的係咩？唔係驅散咩？你唔係殺人呀嘛！」（Ken提供圖片）

Ken指，當時幸有前立法會議員李卓人、梁國雄、歌手何韻詩等人與警方周旋，才能讓市民安全疏散。他指，在中信門外、近分域碼頭方向，有防暴警一字排開打算攻入中信大廈，李卓人、梁國雄、何韻詩等人說勸說警方，「你哋目的係咩？唔係驅散咩？你唔係殺人呀嘛！」。Ken認為，他們爭取的數分鐘救了許多傷者。

150枚催淚彈是警力的宣示，卻成了中信大廈外一個又一個「和理非」示威者，對港府信任破滅的故事。