葵涌工廈Toppy Tower棄建酒店計劃　申放寬地積比重建作工業發展

由英皇集團持有的葵涌工廈「Toppy Tower」，早於2015年申建酒店並獲批。不過，業主近日再度提出申請，擬議放寬地積比率由9.5倍至11.4倍，並重建作非污染工業發展。

葵涌工廈「Toppy Tower」再度向城規會提出申請，擬議放寬地積比率由9.5倍至11.4倍，以重建作非污染工業發展。（英皇集團網站圖片）

「Toppy Tower」早於1970年落成，位於葵涌國瑞路45號至51號，地盤面積約1,324.3平方米，土地用途現為「其他指定用途」註明「商貿」。

申請人指出，為回應《施政報告2018》中重啓的活化工業大廈計劃，有意重建現址，以新增的非污染工業用途樓面面積，從而加快北葵涌商業區轉型。

文件指出，有意將地積比率由9.5倍增加至11.4倍，擬議發展的總樓面面積約為15,097平方米，樓高會由現時的12層增至22層，最高建築物高度為主水平基準上105米。

四年前曾申建酒店

翻查資料，英皇集團於2015年以4.18億元購入「Toppy Tower」，並於同年申建三星級酒店，其後城規會通過申請。根據原定計劃，業主有意提供249間酒店房間，項目會設屋頂綠化，並會在大廈的一樓間隙底部設置園林庭院。