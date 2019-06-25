腸胃「囉囉攣」未必只因飲食問題　童年壓力或引發腸易激綜合症

不少香港人都受腸胃毛病困擾，面對生活壓力時出現肚痛、肚瀉或便秘的問題。但除了生活或飲食習慣外，原來童年時的經歷，亦可能導致成年後出現腸胃毛病。浸大中醫藥學院於今日（25日）發表研究，指出幼年心理創傷會導致體內的神經生長因子水平上升，引發腸易激綜合症。

浸大中醫藥學院講座教授卞兆祥介紹與中大的合作計劃。（王珮殷攝）

「腸易激綜合症」是一種常見的腸胃問題，主要徵狀包括腹痛、肚瀉、便秘、排便不清等。過去醫學界認為，腸易激綜合症的成因之一，是生活、工作壓力引致，例如在工作加班、應付考試、家庭關係欠佳等，或會誘發問題。

但浸大的研究發現，「腸易激綜合症」或與患者的童年生活有關。浸大中醫藥學院研究助理王凱亮指出，他們將剛出13天生的老鼠，與母鼠每天分離3小時，發現幼鼠因母嬰分離而承受幼年生活壓力，腸道裡的神經生長因子數量便會增加。神經生長因子令到腸道幹細胞增生及分化，最終引起腸易激綜合症的症狀。

與中大合作試驗藥方 正招募試驗參加者

浸大中醫藥學院講座教授卞兆祥指出，未來希望透過進一步的研究，從中草藥中篩選出有效成分，調節神經生長因子及其受體。他亦指出，現時與中大合作，為治療腹瀉型腸易激綜合症臨床試驗藥方，正招募試驗參加者。若藥方有效，便會研究草藥成分對調節神經成長因子的作用。