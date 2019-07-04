【DSE放榜2019】中文失手讀副學士　港隊崔俊杰終獲兩大學爭住收

香港中學文憑試(DSE)將於下周三(10日)放榜將至，而現時入讀大學的門檻必須在四個核心科目，即中、英、數、通識，取得「3322」的成績。單是語文科目已令約45%人失去入讀大學資格，故此語文科目一直令考生們感到擔心。 現為香港射箭隊代表，於2017年應考DSE的崔俊杰(Jacky)，當年在中文科中「失手」，以致未能直升讀大學，但他並沒有放棄，在香港大學附屬學院副學士的兩年裏，兼顧學習及港隊射箭訓練，今年終獲理大和港大錄取，結果他選擇了理大醫療化驗科學(榮譽)理學士課程，崔俊杰寄語年青人：不要只是盲目讀書，要懂得取得生活平衡。

香港射箭隊代表崔俊杰DSE最佳5科雖然考獲23分，然而中文科只考獲「2級」，但他仍未言氣餒。(受訪者提供)

崔俊杰於2017年的DSE，雖然最佳5科成績考獲23分的，然而中文科只考獲「2」，不及大學入學的最低門檻；面對成績，他自言因為理科出身，以致對語文科目無甚信心，亦不太懂得拿捏評分標準，再加上寫作及閱讀理解能力弱，故他早已有心理準備或未能順利升讀大學。

中文科只考獲「2」 入讀港大附屬學院課程

因此接獲成績後，他最後決定入讀兩年制的港大附屬學院(HKU Space)生物醫學科學副學士課程，他相信仍有機會以不同途徑入讀大學課程。

近乎入讀港大附屬學院課程的同時，他亦加入了香港射箭隊，成為港隊的成員之一，失望之中的一點安慰，他感激中學時期，學校要求學生「一人一運動」，令他有機會接觸射箭運動，從而培養興趣。

香港射箭隊代表崔俊杰指，認為生活要取得平衡，不能只著重一方面，亦要懂得處理壓力。(受訪者提供)

第一年成績「爆分」 更曾代表港隊出比賽

入讀副學士課程之後，崔俊杰表示能夠輕鬆應付學業成績，第一年成績奪得「爆分」（GPA 4.0），不但取得優越學術成績，仍可抽取每星期3-4天到射箭場上訓練，為比賽作好準備，投放更多時間於射箭訓練上，並曾代表香港隊到海外參賽。

雖然要同時兼顧學業及射箭比賽、訓練等，崔俊杰表示HKU Space的讀書生涯並不大壓力，「Year 1 學期初奪得爆分（GPA 4.0)的成績，所以可以投放更多時間在射箭練習上，也不怕影響學業成績」，而他面對的中文科語言壓力，亦因HKU Space以英語授課令他不失學習水準，另語言障礙得以「消除」。

於訓練及學習之間妥善分配時間

學習壓力能輕鬆面對，至於時間又能如何分配？崔俊杰表示將時間分一半於學習，一半休息。他認為生活要取得平衡，不能只著重一方面，亦要懂得處理壓力。他笑言，自己每天也會抽取時間玩電子遊戲，放鬆一下；他說：「在等候射箭練習的時候會拿筆記溫習」，「即使到國外比賽的時候，未能上課，也會問教授取筆記自學。」

Jacky透過射箭管理自己的情緒。(胡綽琳攝)

透過射箭管理情緒 保持心境平靜

事實上，對崔俊杰而言，射箭亦是學習的過程，透過射箭能夠好好管理自己的情緒。訓練的時候，要保持心境平靜，否則會影響箭功。學習亦一樣道理：「要一邊聆聽考試題目，一邊思考如何作答。」

順利獲理大取錄 運動則以參賽奧運為目標

崔俊杰寄語考生，不要因一試而放棄自己，仍然有很多入讀大學的機會，包括重考失手的科目、透過副學士學位銜接，報讀國際考試等。今年，崔俊杰終獲理大和港大錄取，他選擇了理大醫療化驗科學(榮譽)理學士課程，此外，他的運動生涯，亦會以參賽奧運會為最大目標。