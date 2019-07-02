【立法會衝擊】警察隊員佐級協會：我哋警隊咁耐係冇「空城計」

示威者與警方昨日在立法會外衝突，昨晚（1日）在警方全面撤離後，終衝入立法會，並進行破壞行動。四個警察職方代表今日（2日）下午開會後見傳媒，香港警務處警司協會及本地督察會強烈譴責衝擊立法會的示威者，多次稱他們為「暴徒」，員助級協會主席林志偉，則不點名譴責某黨派「協助」示威者進入立法會及指責警方擺設「空城計」的民主派立法會議員，他強調「我哋警隊咁耐係冇空城計！」

警察隊員佐級協會主席林志偉（右二）等一同出來回應昨晚立法會衝擊事件。（張美華攝）

四個警察職方代表今日（2日）下午開會後見傳媒，香港警務處警司協會及本地督察會強烈譴責衝擊立法會的示威者，多次稱他們為「暴徒」，員助級協會主席林志偉則不點名譴責某黨派「協助」示威者進入立法會。

大批示威者昨日衝入立法會，在主席台後留下不滿的字句。

↓↓7月1日示威衝擊立法會情況↓↓

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不同意現場警員判斷失誤

林志偉表示，不理解外界所指為「空城計」，強調警方未有資料顯示有這個策略，着記者可向警方的行動組了解。此外，被問到警方於示威者行動前並未有行動作出清場，至晚上9時任由他們作出行動，是否有所不足，他不同意現場同事的判斷失誤，相信是管理層基於照顧前線同事的安危問題而作的決定。

林批評立法會內有部分意見領袖，在過去的日子經常就社會議題鼓動年輕人衝擊政府及警隊，直言看見他們昨日在衝突前惺惺作態，行為令人髮指，亦濫用議員身份，希望他們清楚知道自己的職責及法定權力，把執法工作交還警務人員。他又指，昨日部分暴徒衝入立法會大肆破壞，有議員在內多番提醒不要留下證據，但其後發出的聲明沒有譴責暴徒行為，呼籲理性市民齊聲譴責暴徒及這些立法會議員。

警司協會促市民與暴徒劃清界限

警務處警司協會主席陳民德批評暴徒昨日公然破壞公物暴行，與同日另一場和平理性的遊行（七一遊行）活動截然不同，強調大部分市民均不會認同違法暴行，呼籲市民與暴徒劃清界限。他又指，昨日有示威者使用有毒物質，包括腐蝕性液體、粉末等公然傷害警察，對警察構成嚴重人身威嚇，警隊會採取必然措施對付暴行，希望港人與警隊團結一致解決難關，迎難而上。本地督察會主席伍偉基補充，譴責有人打着民主旗號帶頭破壞法制，強調他們會付出沉重代價。