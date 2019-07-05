【逃犯條例】《七一宣言》等文宣被譯成多國語言　一覽各宣言重點

近月來反對修訂《逃犯條例》而引起了多場大規模遊行示威及警民衝突，網民撰寫文宣的工作更從未停止，數篇於網上廣泛流傳的宣言，包括示威者在七月一日成功進入立法會後宣讀的《七一宣言》，以及一名進入立法會議事廳示威者的公開呼籲影片，已經被網民翻譯成多國語言。

當日進入立法會會議廳的示威者所宣讀的宣言全文（資料圖片／連登討論區）

七月一日當晚，逾百名示威者成功衝擊及佔領立法會數小時，在場示威者其後響應網民在網上討論區及通訊軟件Telegram中的呼籲，宣讀由網民自發撰寫的《七一宣言》（又名香港人抗爭宣言），向傳媒清晰表達衝擊目的及背後訴求，最後該宣言亦被翻譯成英語、法語、日語等語言。

宣言指出，示威者「並不想走上以身對抗暴政的路」，但政府屢次對示威者反對修訂《逃犯條例》等意願置若罔聞，亦漠視市民以和平或衝擊的表達手法之下，示威者們「不得不進行各種佔領，不合作運動、乃至今日佔領立法會行動」，逼迫政府聽取民意。宣言亦重申以往的四大訴求，包括撤回修例、收回暴動定義、撤銷控罪、追究警隊濫權，亦加入行政長官及立法會雙真普選的訴求。宣言最後呼籲大眾團結一致共抗惡法、守護香港，亦「不願香港再有為民主、為自由、為公義再添亡魂。」

此外，網上亦流傳《金鐘宣言》及以此為基礎撰寫的《香港己亥宣言》等文宣，後者更被翻譯成中、英、日、韓、法等國語言。前者重申本次運動五大訴求之外，亦宣告港人「將永遠以追求本來應有之普世價值及社會制度為己任」，而這次反修例運動是港人為爭取自己應有的權利，所作出之公民抗命活動。此宣言亦表示，香港沒有民主選舉是一切問題的根源，並稱如果不進行改革，落實行政及立法機關雙普選，港人「必將舉起手中的武器及盾牌，推翻暴政，推翻議會。」宣言亦要求將6月9日定為法定紀念日，以紀念上月所有曾為此付出過的港人。

至於《香港己亥宣言》亦保留了要求政治改革以保障港人利益及權利、釋放近年入獄的政治犯、成立獨立調查警方部門及追究警方責任等訴求。此外，宣言重申港人「以追求生而俱來的天賦自由、公民及政治權利，及代表港人的政治制度為己任」，並稱港人應重新修訂香港憲法，確切落實港人治港高度自治等原則，同時要求廢除一切侵犯人權的基本法條文如廿三條。

與此同時，近日網上亦流傳一段一名於當日闖入立法會會議廳的示威者的呼籲影片。該名示威者呼籲其他示威者「如果能夠佔領的，進來這裡與我們佔領」，並稱如果會議廳內有足夠多的示威者就會越安全，警察亦難以驅趕他們。他續指，要以佔領方式延續衝擊行為，不能夠「快閃」，否則會被傳媒渲染成暴徒。他更呼籲示威者要繼續留守，並稱如果離去，「明天一早，香港什麼都沒發生過，一個月的犧牲完全付諸東流」，同時「整個公民社會會有十年永不翻身」，參與的學生亦會被捕。該影片時候被廣泛流傳，其字幕亦被翻譯成、西班牙語、德語、法語、加泰語等外語。

《七一宣言》全文如下： 各位香港市民， 我們是一群來自民間的示威者。萬不得已，我們並不想走上以身對抗暴政的路，以佔領香港特區政府立法會作為我們談判的籌碼；但滿口謊言、滿口歪理的政府卻無意回應香港人不斷走上街的訴求。我們只好以公義、良知、以及對香港、對香港人無窮無盡的愛，去抗衡橫蠻的政府。 香港特區政府成立至今22年，政經民生每況愈下。現任特首林鄭月娥上台後，情況變本加厲，更漠視民間逾百萬民意，推出「送中惡法」。市民於6月起前仆後繼，各盡其力，或和平、或理性、或奮勇、或受傷流血，以一顆熱愛香港之心，懇求政府撤回修例，而政府置若罔聞，不諳民情，竟置香港大眾於不顧，甚至以民為敵。 現任特區政府已非以港人行先，為使政府聆聽港人聲音，我等市民不得不進行各種佔領，不合作運動、乃至今日佔領立法會行動。社會或對我等佔領者有所批評，但追本溯源，社會撕裂之誘因為何？民怨每日俱增之本源為何？香港何辜？香港人何以被追逼至此？我等港人沒有武裝，沒有暴力，只能以秉持正義於心，無畏無懼，奮勇向正。希望能香港政府能及時回首，重回正軌： 我們佔領者，要求政府完成五大訴求： 一、徹底撤回修例 二、收回暴動定義 三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪 四、徹底追究警隊濫權情況 五、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選 「反送中運動」發展至今，在三位年輕市民殉道。我等未忘憂憤，然心存善念，不願香港再有為民主、為自由、為公義再添亡魂。希望社會大眾團結一致，對抗惡法，對抗暴政，共同守護香港。