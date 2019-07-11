【DSE放榜2019】12狀元10人志願行醫　會考狀元：讀醫要接受挫敗

2019年文憑試昨日（10日）放榜，12名狀元來自9間名校，當中10名均擬讀科，有志成為醫生。現為公院醫院醫生的2009年會考10優狀元譚品堯認為，狀元都傾向入讀醫科，是因本港職業選擇狹窄，傳統社會對專業人士有趨之若慕等因素影響。他又以過來人身份寄語「新科狀元」：「入醫學院要預料競爭變得激烈，因為聚集了全港最精英的學生。不可能再永遠考第一，要接受有挫敗！」 醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡醫生歡迎有新血加入醫生行業，他認為香港社會對醫生期望、道德要求很高，希望他們未來可以繼續關心社會，在大是大非下能夠發聲，「無愧於香港人」。

皇仁書院的余曉逸7科連數學延伸部分考獲5**，成為超級狀元。他希望留在香港升讀醫科，但現時仍未決定於哪間大學修讀。（黃寶瑩攝）

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八屆文憑試狀元 逾半修讀醫科

2019年文憑試結果昨日（10日）揭撓，12名狀元內，10人均打算報讀醫科成為醫生。由2012年首屆文憑試至今屆，73名狀元中有39人在接受傳媒訪問時均表示擬讀醫科。

譚品堯醫生是2009年聖若瑟書院會考10優狀元，當時他受訪時亦表示會報讀港大醫科。10年過去，他現時是公立醫院的急症室醫生，過着忙碌的生活。

譚品堯接受《香港01》訪問時表示，狀元大多報讀法律、醫科或者環球商業等科目，與香港的職業選擇狹窄，以及受社會的傳統觀念影響有關。他說：「在外國想做昆蟲學家或者研究暴龍也會有很多出路，但香港這樣的選擇很少，甚至不存在。」他亦相信，在現實層大家也會選擇收入可以支撐生活的職業，「在香港當醫生、律師、AO（政務主任）、EO（二級行政主任）的確工作較穩定，收入較高！」加上，中國人社會中家長總是望子成龍，盼他們能夠成為專業人士，因而才會出現狀元均矢志成為醫生等的情況。

譚品堯是2009年的會考10優狀元，並透過拔尖入讀港大醫學院，現為公院醫生。（受訪者提供）

不可能再永遠考第一，付出努力有時只是僅僅追上課程進度！ 譚品堯醫生描述醫學院競爭情況

讀醫六年 譚品堯：好難過​ 犧牲大學生活​

談及當年為何決定從醫，譚品堯坦言，當年也是從法律、商科及醫科中作出選擇。他當時覺得，自己性格不夠圓滑，並喜歡堅持原則，故把商科及法律剔去，「讀醫科可以幫助別人，相對地較有意思。」

譚品堯當年是透過拔尖入讀港大醫學院，但他亦以「好難過」來形容6年的大學生涯。他表示，修讀醫科需作心理準備，犧牲多姿多彩的大學生活，同時要學習接受挫敗。他解釋，因為醫學院內雲集了全港的精英學生，競爭自然變得激烈，「不可能再永遠考第一，付出努力有時只是僅僅追上課程進度！」

不感當醫生有優越感 任何工作也應腳踏實地

然而，完成了6年的醫學院也不等於一勞永逸。譚品堯指出，若要繼續成為專科醫生必須在公院服務及進修、考試，「花大部分時間在工作及進修上，私人時間及與家人相處時間很少。」對於社會認為當專業人士是有優越感，他以「不覺得，與香港不少人的工作一樣」作回應，做醫生與其他打工仔一樣工時長、要捱鬧。

作為一個過來人，對狀元們有何寄語？譚品堯這樣總結：「不應該只是說作醫生，而是選擇何工作都應該要腳踏實地！」

黃任匡認為做一名好醫生要對社會有承擔。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

黃任匡：相信狀元了解醫生工作

同樣在公院服務的心臟科專科醫生黃任匡，過去接受訪問時曾公開醫生的「地獄更」生活。他相信，一眾狀元是「醒目仔女」，對讀醫科要有了解，並作出心理準備，「入行不會抱着『嘆世界』的態度。」對於有新血加入醫生行列，他表示歡迎，但笑言自己沒有讀書心得分享。

作為「杏林覺醒」一員的黃認為，每名醫生是由香港的納稅人供書教學培訓出來，因此香港社會對醫生的期望很高，不單是醫學上、道德上也好，「作好醫生需要對社會有承擔，在大是大非要敢講公義說話。」

他引用南宋抗元英雄兼詩人文天祥「讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧」來勉勵後輩，「要無愧於心、天地、社會同香港人」，強調醫生的工作不能單純以一份工作來看待，需要了解背後的社會責任。

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