教師稱通識科讓激進學生學習聆聽他人　上課扮演建制角色引導思考

教育局成立的學校課程檢討專責小組上月底發表諮詢文件，建議中學文憑試（DSE）通識科維持必修必考。全國政協副主席、前特首董建華7月3日亦指推行的通識教育失敗，是導致年輕人出問題的重要原因，令通識科頓成輿論焦點。 通識科教師陳曦彤今日（11日）在港台節目《千禧年代》中提到，通識令原本激進的學生，學習聆聽各方意見。他在教學時會讓學生知道他的立場，但學生會就不同人的立場互相討論，相互制衡。 教育大學社會學講座教授趙永佳認為，社會撕裂分化更需通識科，把議題放上枱面，讓學生慎思明辯。

學校課程檢討專責小組在6月28日發表諮詢文件建議中學文憑試（DSE）通識科維持必修必考，並展開公眾諮詢期，為期約兩個月，至9月16日。（資料圖片／梁鵬威攝）

學校課程檢討專責小組在6月28日發表諮詢文件建議中學文憑試（DSE）通識科維持必修必考，而當中佔該科兩成分數的獨立專題探究（IES）則改為選修，若考生單憑考試最多只可考獲第四級。陳曦彤認為，小組提出的方案只是方向，未有釐清內容，強調教師應積極提出意見，若IES成選修科，學校可作相應調整，做法像處理數學科選修單位一樣。

香港教育大學社會學講座教授趙永佳則認為要擴大諮詢，要檢視IES的操作情況，讓老師及同學跳出自己的身位，去看事件好壞。

通識科逼學生聽取各方意見

就有指通識科無效，令青少人出現問題，陳曦彤引述今年12名文憑試狀元均支持通識科有效。他認為通識令原本激進學生，要聽別人的意見。他提到有同學會對其他立場有即時反應，但因應課堂操作，他們被逼聽取各方意見，陳曦彤認為這是通識科較明確的精神。

趙永佳承認，通識科的操作及發展有頗大空間作改善，但他整體認為通識科是成功的，他支持必修必考。

趙永佳表示，曾做多次研究，他亦曾訪問學民思潮的組織者，當中只有兩人稱受通識科影響，他認為通識科的影響不大。「你要受通識科影響都要鍾意通識科，研究顯示鍾意通識科嘅人思想較開放。」他提到，社會撕裂分化更需要通識科，應該把議題放上枱面，讓學生思考，慎思明辯。

對於坊間有聲音提到教師在課堂上，向學生「洗腦」，灌輸自我立場。陳曦彤提到，同學知道他的政治立場，但在教學時，立場幾乎變得不相干，因為他只是展現教材讓同學們互相辯論。他強調學生不可能像軍隊般聽指令，學生較喜歡挑戰老師的立法，他在教學中反倒要扮演建制派的角色，從而制衡同學想法，相互辯論。