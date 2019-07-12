【逃犯條例】張建宗晤青發會　委員質問：壽終正寢邊個諗出嚟？

修訂《逃犯條例》爭議使社會陷入前所未有的巨大紛爭，觸發數以百萬計市民上街抗議，年輕人衝擊立法會，特首林鄭月娥本周二遂提出全面改革青年發展委員會等諮詢模式，冀更貼近年青人想法。 身兼青年發展委員會主席的政務司司長張建宗昨日（11日）與委員茶聚聽意見，有委員當面質問他，「（修例工作）壽終正寢邊個諗出嚟」？亦有委員提及反修例人士的五大訴求，據悉當時張建宗聽聞後面有難色。

民建聯區議員林琳在會上提出，政府首要是改善公關工作，直指當局的言語藝術「有啲差」，又不諱言質問官員，「以『壽終正寢』形容修例工作已經結束喺邊個諗出嚟」？（林琳facebook）

林鄭月娥提出要改革青年發展委員會後，領導青發會的張建宗、副主席劉鳴煒和民政事務局局長劉江華與一眾委員會茶聚，收集意見。張建宗表示，茶聚主要是集中處理委員會未來發展，例如如何吸納更多青年意見，又指委員來自的界別具代表性。

林琳：已讀不回如何關心青年聲音？

委員之一的民建聯區議員林琳提出，政府首要是改善公關工作，直指當局的言語藝術「有啲差」，又不諱言質問官員，「以『壽終正寢』形容修例工作已經結束係邊個諗出嚟」，暗批有關說法有問題。

林琳接受《香港01》記者查詢表示，茶會上一眾委員都積極發言，希望為政府出謀獻策，提出不同的改革意見。她提出，委員會未來可考慮開放會議讓公眾旁聽，了解委員會的運作，「政府慣咗所有嘢會閉門，但已讀不回又如何關心青年聲音？所以先會disconnect（斷線）」。

民主黨吳思諾指，要解決現時的社會矛盾並不是改組青年發長委員會這麼簡單，政府是需要聆聽青年人的聲音，包括回應民間就修例提出的五大訴求。（資料圖片/李澤彤攝）

另一名委員、民主黨的吳思諾則指出，造成政治困局的癥結並不是青年問題，而是集合社會、政治和法律等問題，當中參與遊行和抗議的市民有不少都是中年人，他們對警方在6.12暴力清場感到心如刀割。她指出，要解決現時的社會矛盾並不是改組青年發長委員會這麼簡單，政府需要聆聽青年人的聲音，包括民間就修例提出的五大訴求：完全撤回逃犯修例、追究警方開槍責任、不檢控及釋放示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動，以及林鄭月娥問責下台。

政務司司長張建宗昨日（11日）與青發委委員茶聚，有委員當面質問林鄭稱修例工作「壽終正寢邊個諗出嚟」，亦有委員提及反修例人士的五大訴求，據悉當時張建宗聽聞後面有難色。（資料圖片/林若勤攝）

據了解，茶聚中不少委員會都踴躍發言，包括建議從政策層面着手，多投放資金作民情研究和數據調查等；而當有人提及政治訴求時，在場的一眾政府官員均面露難色，氣氛凝重。張建宗在總結發言時則表示，當局會考慮委員會的意見，並沒有任何承諾。

劉江華未有發言，身在外地的副主席劉鳴煒就透過視像會議參與。

林鄭月娥在2017年《施政報告》中宣布成立青年發展委員會，以加強政府內部政策統籌，從而更全面及有效地研究及討論青年人關注的政策議題，特別是與青年「三業三政」相關的工作，惟34名非官方委員平均年齡35歲，被質疑「離地」。

林鄭如今提出發革委發會，外界關注當局會否重組委員會。事實上，青發會委員的任期仍有約一年時間，據知重組委員會、更換人選並非當局屬意的改革方向，反而更傾向開放會議，讓公眾更了解委員會的工作及表達意見。