【逃犯條例】心理學家：步伐期望不一　行動無即時效果致青年失望

港府擬修訂《逃犯條例》一事觸發多場大型示威及遊行活動。（資料圖片）

港府擬修訂《逃犯條例》一事觸發多場大型示威及遊行活動，政府至今仍未答允群眾包括「撤回」草案等五大訴求，社會撕裂情況持續。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院早前公布的精神健康調查，發現今年6月至7月港人疑似抑鬱症的比率上升至9.1%，較2014年佔領中環運動期間的比率5.3%高。



香港大學健康及社會工作學講座教授陳麗雲今日早上（13日）出席電台節目時表示，不少年輕人為香港好，想做一些事，但由於社會各界的期望及步伐不一，年輕人期望行動可帶來即時改變，每次行動未有即時成效，會令情緒累積及感到失望。她提醒，港人應避免再轉發令人情緒化的消息或資訊，多休息、照顧自己及身邊人情緒。

警察臨床心理學家：不能低估環境氣氛對情緒影響

警察臨床心理學家馮浩堅則表示，警察脫下制服都會有情緒及著緊的人，對於有意見批評個別警員在處理衝突時失控，他認為從電視畫面所見及與警員傾談所言，認為場面失控，直言不能低估環境氣氛對人情緒影響。對於有警員被「起底」，個人資料被披露，馮浩堅指，團隊會逐一致電被「起底」警員了解其情緒，當中大多警員對自己被起底不太擔心，反而擔心影響到家人，更不理解為何自己工作本是服務市民，卻未能保護家人，甚至放工刻意兜路，希望不會有人跟蹤到他回家。



對於五大訴求中要求成立獨立調查委員會調查警員疑濫用武力一事，馮浩堅指，示威者事後可散去，但警員卻要被調查，令不少警員感到不公。