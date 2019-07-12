逾300名港大學生，舊生及教職員在今晚（12日）8時在港大中山廣場集會，要求校長張翔收回7月3日譴責示威者衝擊立法會事件為「破壞性行動」的訴求，惟張翔未有現身。近300人於是在約10時半步行往校長寓所，要求張翔出來對話。 張翔邀請到來的學生進入寓所對話，遭學生拒絕，反要求張步出寓所對話，張答允要求，雙方最終手持揚聲器在校長寓所外對話。張翔持大聲公回應學生時，形容大部分示威者有禮守秩序；但在7月1日示威者以硬物撞擊立法會玻璃等行為，令人無比憂慮，亦是他譴責原因。他又稱如果警方無搜查令，將不會容許進入校園，學生以拍手回應；又承諾下周再與學生公開對話。

約300名港大港生學生深夜到校長寓所外，要求張翔出來見學生。（張浩維攝）

立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處; 而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。 港大校長張翔於3/7發表的聲明全文

張翔邀請學生到校長寓所內對話，但遭拒絕。（麥凱茵攝）

陳祖為：張翔要照顧來賓的患病兒子

近300名港大師生於晚上近11時抵達港大校長寓所，要求與張翔對話。港大政治與公共行政學系教授陳祖為引述張翔表示，由於來訪的朋友兒子生病，張翔要在寓所照顧，所以未能出席今晚的集會，他邀請學生到進入寓所，在一樓會面。不過現場學生反對，要求張步出寓所。張翔其後在港大公關陪同下，在寓所大閘內，提出着學生入內到一樓。

擾攘至半小時後，即晚上11時30分，對話大門終於打開。港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒堅決表示不會上一樓，要求留在地下對話，因為在場的學生都不願進入張翔寓所。兩人於是在寓所外手持揚聲器對話。

張翔（後右）持大聲公，與學生對話。（張浩維攝）

學生對張翔聲明乏同理心感失望

黃程鋒表示，欣賞張翔願意展開對話，其後亦將會給予時間予學生發問。他要求張翔撤回聲明，及捍衛學生言論自由。黃又指，明白在混亂狀態難寫聲明，但對張在聲明中缺乏同理心，直言感失望。他又提到，張的言辭與其他校長相比，相距甚遠，強調學生期望可獲更大支援，尤其是在這恐懼中。

張翔則回應稱，為因公務未能參與集會致歉，又指感到意外( impressed) ，亦欣賞學生願意留守至晚上。他說，本港是民主社會，但再次重申暴力不是出路，需共同探討如何可解決問題，強調不論是任何方式、任何人訴諸暴力，亦不可取。

港大學生在校長寓所的地上，留下「近墨助紂枉為長 峻節不渝近我城」14個字。（張浩維攝）

張翔：示威者以硬物撞玻璃，令人無比憂慮

有學生詢問會否考慮將當日衝突定性為社會不服從，多於暴力事件，另亦詢問校長會否阻止警方進入校園搜捕，及如學生被捕，校方有何協助。學生又提及中大前校長高錕1989 年的仁厚做法。

張翔回應說，他沒標籤社會運動，又形容大部分示威者有禮守秩序，他認為大家有權表達失望，但在7月1日示威者以硬物撞玻璃等行為，令人無比憂慮，亦是他譴責原因。有學生再追問會否認為事件是公民抗命 (civil disobedience )，他反問該學生是否讀法律學院，並強調自己不是判定事件 ，但認為是violent act （暴力行為），只是程度上的問題。

他又表示，如果無搜查令（lawful warrant），將不會容許警方進入校園，學生以拍手回應。

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下周舉行公開對話？ 張翔：I promise

有女學生則指，現在時間已午夜，建議考慮另辦正式會面，包括要在傳媒見證下的公開會面，及遵從學生會會議常規（Standing order）。黃程鋒認為，現時地點以及張翔未準備好，會再找地點與他見面。被問及可否在下周內舉行公開對話，張翔回應說「I promise」（我承諾）。

黃程鋒表示，張翔見學生是責任，但今晚會面等到的結果是零，認為他未了解學生的訴求，期望他做到公開對話。

張翔在10/7內部電郵全文 踏出一步 各位同學、同事、校友以及朋友： 我想分享我對近期事件的看法。感謝大家對於我早前發表的聲明，提出不同看法，也藉此回應公開信及請願提出的訴求。 我重申︰我反對暴力，包括任何形式、任何人士、任何場合上的暴力。身為科學家，我習慣直率地表達自己的想法，也從來沒有要取悅或指責任何人的意圖。 當我看到7月1日晚的事件，我極度擔憂市民、特別是年輕人的人身安全。我跟大家一樣，一直擔心事情會急轉直下，更擔心會踏上不歸路。 香港大學擁抱多元文化。過去數星期，同事們以不同的形式連繫學生表達關心；我們一直支持學生自由表達意見，也關顧他們的安全和福祉。學術自由、言論自由和集會自由，是香港​大學的核心價值，我誓必堅守。 社會不同人士都有就近期的事件發表意見，以求和解及重建信任，當中包括終審法院首任首席法官李國能。要尋求癒合，我們需要所有人，包括社會領袖，一起正視問題的根源及探索各種選擇和可能性。 我們看到香港人和平上街表達意見。且讓我們繼續擁抱和平抗爭的傳統以解決分歧。 在美國定居29個年頭後，我決定來港，是因為香港獨特，有無窮潛力。今天，我仍在努力去認識這個非凡的地方，而這一年來，我在這裡感受最多的，就是香港的堅毅，和市民及年輕人的靭力。 香港面臨許多前所未有的挑戰和爭議，必須靠我們一起向前踏出一步，誠摯的互諒互讓。讓我們憑智慧與信念，一起令社會的撕裂得以復和，創建香港未來。 香港大學校長 張翔教授