【沙田遊行】數百人湧新城市廣場　林卓廷指有人帶鐵通反被喝離開

本周日（14日）沙田區大遊行後，防暴警察進入新城市廣場與示威者發生衝擊，不少正在廣場內消費的市民因而受驚。有網民發起今晚（16日）到包圍新城市廣場詢問處，要求對方交代事件，有數百人出席，圍着詢問處要求「求代」。立法會議員林卓廷到場調停，指見到有人鐵通進入廣場，希望大家不要做暴力行為，但遭大批市民指罵，質疑他割席，更要求他「行開」。

立法會議員林卓廷聲稱，目睹有人持鐵通進入新城市廣場。（陳浩然攝）

有市民不滿在周日沙田區遊行後，有大批防暴警察進入新城市廣場內驅趕，並要求新城市廣場今日下午6時前回應，否則將於晚上8時再到新城巿廣場詢問處抗議。

大批市民響應呼籲前往新城市廣場，約晚上7時已經逾數百人在新城巿廣場詢問處排隊領取投訴表格，人龍一度排到下一層。其後，有人質疑新城市廣場關掉冷氣供應，指罵在場的保安。不過商場人員解釋沒有關掉冷氣，已開到最大，只是現場太多人所致。



林卓廷稱拍攝到帶鐵通相片

民主黨新界東立法會議員林卓廷約7時半到場，他手持咪高峰走入詢問處。他指出，希望追究周日發生的事件，但他及該黨社區主任莊榮輝看到有人帶了一袋鐵通進入新城市廣場，亦就事件拍了照片。

林卓廷強調沙田是大家的家，又認為這場運動仍然要持續下去，「呼籲大家唔好做任何暴力嘅行為。嗰個攞住一大袋鐵通嘅後生仔，我呼籲你唔好做任何暴力嘅行為！」不過在場的市民則對他的呼籲報以噓聲，認為他不應該割席，並高呼「不割席」，也有人要他「行開」。

林卓廷否認割席 「我哋由頭到尾都喺到」​

對於被指呼籲如同割席，林卓廷則重申「我哋由頭到尾都喺到」，他只是不覺得用鐵通可以解決問題。語畢，林卓廷則走出詢問處，市民繼續高呼「交代」等口號。