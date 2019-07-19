【沙中線】加固額外開支涉20億　港鐵：會逐項審視可否追討承辦商

運輸及房屋局局長陳帆昨（18日）公布，沙中線會先局部開通大圍至啟德站，而紅磡站需進行加固工作，預計涉及20億元額外費用，全數由港鐵承擔，而承辦商禮頓將負責加固工程。 港鐵事務總監蘇家碧今（19日）在電台節目表示，暫時未能交代20億元中有多少屬於加固工程費用，但根據合約若承辦商若未能完成指定項目，承辦商需承擔該部分的加固費用，港鐵會逐項審視各加固項目再作追討。

蘇家碧強調，港鐵會就加固項目逐個審視，未來必會就相關費用作出追討。 （資料圖片／羅君豪攝）

港鐵事務總監蘇家碧今接受商台節目《在晴朗的一天出發》的電話訪問，20億元額外費用包括紅磡站加固工程、局部通車時信號系統開支等費用，但暫時未能交代涉及加固工程的費用或比例，因為加固工程需做詳細設計和交政府審批，而局部通車計劃也需與政府協調。

被問及港鐵會否向承辦商追討加固費用，蘇家碧表示，根據合約若承辦商無法完成指定項目，承辦商需承擔加固費用；港鐵會審視項目，未來必會根據合約追討，保障公司和公眾。至於是次撥備會否影響派息或有加價壓力，蘇家碧指股價由市場決定，港鐵不宜評論事件對市場、財務的影響，又指事件票價調整機制是兩回事。

早前有關紅磡站工程的獨立調查委員會指該站安全毋須加固，但港鐵現時又提出加固。港鐵車務總監劉天成解釋，紅磡站是安全，但因合約對用料、工藝等都有要求，港鐵亦有良好守則，港鐵故要求承辦商作出加固。