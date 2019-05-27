【六四三十】趙紫陽次子趙二軍六四後流亡　首次披露黃雀行動細節

時任中共總書記趙紫陽，在1989年六四事件後下台，他的兒子趙二軍，亦與妻女流亡法國。 趙二軍於六四事件30周年前夕在廣州接受《香港01》專訪，他首次談及流亡細節，但否認當年用假護照出國。

六四事件三十周年系列報道：尋記憶 思前路

憶父親趙紫陽不忍鎮壓 趙二軍：不相信可恢復名譽

趙紫陽次子趙二軍六四後流亡 首披露黃雀行動細節

趙紫陽次子趙二軍在廣州長大，講得流利廣東話，接受訪問時國粵語夾雜，首度談及黃雀行動細節。（羅君豪攝）

六四後，趙紫陽的舊部被清算，趙二軍參與黃雀行動營救，最終帶同妻女流亡法國，他自身的經歷亦是傳奇。多年來一直有報道指趙二軍在海南省以假護照出境，他在訪問中否認此事，亦首次談及參與黃雀行動和流亡之事。

「我本身有香港通行證，八九前就自由往來香港，六四後我就拿這個證自己去了香港。後來國內抓人，我就拿這個回來（內地），安排他們（流亡者）去不同地方再帶走（出境）。」趙二軍說，當時參與營救部分知識份子，因此從香港回內地，「他們找到我了，這些人只是抗議戒嚴，但當局要修理這些人，想把他們栽到美國策劃、趙紫陽智囊等（罪名）上。」

2005年1月17日，趙紫陽逝世，終年85歲。當時趙家設靈，趙二軍（右一）在場打點。（法新社）

六歲女兒列入通緝名單 「有冇搞錯？」

趙二軍怕影響其他人，絕口不提營救行動的細節，但他說因為參與營救，令他、妻子及當時六歲的女兒被列入內部通緝名單，「我沒有看到這文件，後來碰到（原廣州市長）黎子流，他告訴我『有冇搞錯，六歲都通緝』，我才知道。」他說妻子和女兒借助黃雀行動到了香港，之後再到巴黎與他會合。

趙二軍在法國流亡數年後，為新加坡前副總理吳慶瑞當顧問，之後回到中國，至2005年趙紫陽逝世後與當局談判達成協議，辦理退休手續。

1989年5月19日凌晨近5點，中共中央總書記趙紫陽，在中共中央辦公廳主任溫家寶的陪同下，到天安門廣場探望已經絕食學生。這是他一生中最後一次公開露面。（資料圖片）

上文節錄自2019年5月27日出版第164期《香港01周報》文章〈六四30年 尋記憶 思前路〉。

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