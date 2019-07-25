【元朗黑夜】獸醫界發起聯署：譴責白色暴力　促政府回應五大訴求

獸醫界發起聯署，譴責元朗周日（21日）晚上發生的白衣人無差別追打市民事件及政府處理《逃犯條例》修訂風波一連串的做法；現時已有逾300名獸醫界人士加入聯署，他們並促請政府正視「五大訴求」，不要讓事態繼續惡化。

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聯署由周二（23日）凌晨開始發起，截至周四（25日）4時已經有超過306名獸醫界人士簽署。聯署中表示，眼見過去幾個月香港發生的一系列事件，認為港府已經失去了對相關的管制能力；而獸醫的工作是關愛及拯救生命，此刻必須站出來一起譴責政府失職，無力保護市民。

獸醫界發起聯署，譴責元朗周日（21日）晚上發生的白衣人無差別追打市民事件及對政府處理《逃犯條例》修訂風波一連串的做法。（網絡截圖）

發起人Grace表示，此前礙於獸醫身份，只能以個人身份參與社會的聯署，而眼見元朗事件是針對無辜市民進行無差別暴力，認為事件「非常惡劣、人神共憤」，因而發起聯署。她表示，事件亦對獸醫界造成影響，不少位於元朗的獸醫診所不得不拉閘，導致許多小動物難以得到及時、妥善的處理，有不少生病的小動物無奈之下只能送到其他地方照顧。

除了譴責元朗事件中的暴力行為之外，聯署亦譴責港府失職，未能保護市民；並促請政府回應民眾的五大訴求，不要《逃犯條例》引發的風波繼續惡化。Grace表示，「政府一直不回應，導致事情如滾雪球一般越來越嚴重。」