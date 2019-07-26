【逃犯條例】李立峯：獨立調查可即時降溫　政府或錯失最後時機

反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，從6月9日開始，訴求是撤回修例。但到了金鐘612衝突後，警方使用橡膠子彈及催淚彈清場，很多人受傷，但特首林鄭月娥將事件定性為暴動，民怨進一步升溫，令此後遊行和示威逐漸形成五大訴求：撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員會追究警隊濫權、立即雙普選。 近日愈來愈多界別要求成立獨立調查委員會，除了傳統民主派，還有前高官、總商會、宗教界甚至公務員聯署。一直觀察和調查反修例示威的中大新聞與傳播學院院長李立峯認為，獨立調查委員會或是可即時令局勢降溫的方法，但過去一個多月，林鄭錯失多個時機，要調查的衝突事件愈來愈多，一旦民情再爆發，獨立調查亦難以挽救局勢。

李立峯認為，若政府願意成立獨立調查委員會，或可即時降溫，但政府已多番錯過時機，就算願意成立，獨立調查的難度亦愈來愈大。（盧翊銘攝）

李立峯專訪系列

民情分析：激進行動接受度高 仍有界線不可越

獨立調查可即時降溫 政府或錯失最後時機

無大台、不割席抗爭 不同光譜既合流又制衡

政府明顯地退後一大步便可以降溫，如果政府也不願意去做，只會令示威不斷升級，不會停。 李立峯

拒設委員會等於invite示威者衝擊

李立峯相信今次反修例運動涉及的人數眾多，示威者各有不同的訴求，惟過去三周，他們清晰提出五大訴求中，以成立獨立調查委員會在社會中獲得最多討論。

近日，多名前高官、商界、宗教界輪流發聲明，促請政府成立獨立調查委員會。李立峯認為，這是對政府的一個警號，「全世界都呼籲你成立獨立調查委員會，但政府都不做，即等於invite（邀請）示威者去衝。」他表示，成立獨立調查委員會是政府現時為局勢降溫的最重要方法，雖然有委員會不等於解決問題，但至少可以為政府取回一些民意。

民陣721遊行，最大的橫幅印着最強烈的訴求：獨立調查。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

愈來愈多社會賢達施壓

從事傳播學研究的李立峯解釋，民意是由很多不同的社會持份者所組成，他們可以是示威中最核心的前線勇武派、物資支援組、和理非派，較外圍未有參加示威的中間派，以及一些社會賢達。他說：「政府成立獨立調查委員會，至少會令外圍和中間人士『暫時收貨』」，相信委員會至少可為政府爭取半年至一年的調查時間作為冷靜期。

「政府明顯地退後一大步便可以降溫，如果政府也不願意去做，只會令示威不斷升級，不會停。」但是李立峯坦言，政府已多次錯失降溫的時機，「獨立調查委員愈遲愈難做。」因為現時調查的範圍太大，觸碰問題太多，包括6.12警民衝突、7.1示威者闖入立法會、7.14沙田新城市廣場警方圍捕示威者、7.21元朗白衣人無差別襲擊及警察不作為等事件。

林鄭月娥一開始高姿態回應反修例遊行，宣布暫緩時亦態度強硬，到道歉記者會，亦被發現穿上當選特首時的「戰衣」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

錯判民情 補鑊來得太遲變失效

為何政府會多番失去最佳時機？李立峯分析指，與政府收集民意的機制失效，以及錯判其後局勢發展有關。他表示，如果6月9日當日，政府隨即宣布暫緩修訂，便不會引發其後6月12日的警民衝擊等的連串事件，「6月10日、11日說暫緩，可能事情已經完結。但出了事才說暫緩已經不足夠。」

李立峯以全國港澳研究會副會長的劉兆佳，於6月9日大遊行後，將上街原因歸咎外部勢力，聲稱「若今次通過修例後，沒有什麼事情發生，社會情緒會逐步平伏」的言論為例，認為政府如劉兆佳般錯估局勢。

2017年7月14日，羅冠聰（右一）、姚松炎、劉小麗、梁國雄四位議員資格被褫奪。當日羅冠聰見記者，一臉愁容。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

諮詢架構由超級建制派主導 對民情全不掌握

過去在褫奪立法會議員資格、明日大嶼等事件上，社會確是出現很大反對聲音，但政府在立法會內因夠人夠票通過議案，令政府產生錯覺可以繼續以強硬態度推行政策。

李立峯指出，政府在改組中央政策組後，主要靠三個方面收集民意，一是立法會內的民意代表，二是政府各種的事務委員會，以及三的閱讀媒體的報道，但他批評「今次運動顯示這些制度是完全失效，在過去十年八載毀壞、敗壞到無法發揮效用。」例如立法會的議席、事務委員會的委員由「超級建制派」組成，令政府在過去對民情完全不掌握。

市民要求成立獨立調查委員會，最初是希望調查612衝突中警方的行為，包括當日向救護站發射催淚彈。（資料圖片 / 羅君豪攝）

不信任累積 愈遲獨立調查愈難收科

李立峯強調，示威者現時對政府的不信任絕不是一、兩個月的事件所造成，「你（政府）不顧一切地去推行政策，的確民情表面上會減退，但並非民怒不存在、不累積」，當累積到一個點便會爆發，「民眾對你的機制一早已經失去信心，所以先解決不到問題。」

示威持續接近兩個月，李立峯覺得不能再說政府會低估民意，「因為在6月已經『衰過』一次」，相信過去三周，無論公開或私底下向政府表達意見，使政府不再「離地」。但政府何為遲遲不成立獨立調查委員會，在他眼中是「政治問題」，林鄭月娥或中央政府一直評估讓步可能會發生的後果。

7月21日，大批白衣人在元朗西鐵站內外無差別攻擊市民，但沒有警員到場。當晚白衣人在南邊圍村集結，手持鐵通等，但警方卻指沒有看到有人拿攻擊性武器。（資料圖片 / 香港01記者攝）

融入長遠民主運動

反修例運動最後如何走下去，無人能預計，但李立峯分析，從早期就單一議題的示威，到之後再次提出「我要真普選」的口號，可見市民是看到根本性的制度問題。而這次示威，亦會與其他地方或歷史上的示威一樣，融入到整個民主運動中，會有人深耕社區，籌備年底的區議會選舉，長遠是思考政改和普選。