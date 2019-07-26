【逃犯條例】無大台、不割席抗爭　李立峯：不同光譜既合流又制衡

2014年雨傘運動，早已經有醞釀多時「佔領中環」，到「雙學三子」衝入公民廣場、9.28催淚彈拉開序幕，但運動終在拆大台下的內訌中淡然落幕。但今年的反修例連串遊行示威中，沒有明顯的大台和領導，不同光譜的參與者一早打出「不分化、不割席、不篤灰」的口號，連登、Telegram群組的討論，促成多次遊行、聯署、眾籌海外登報等事件。有研究兩場運動的中大新聞與傳播學院院長李立峯，分析反修例運動中，傳統「和理非」、「連登仔女」和最前線勇武派，互相尊重亦互相制衡。

李立峯專訪系列

民情分析：激進行動接受度高 仍有界線不可越

獨立調查可即時降溫 政府或錯失最後時機

無大台、不割席抗爭 不同光譜既合流又制衡

中大教授李立峯分析，反修例運動中，不同光譜既合流，又互相制衡。（盧翊銘攝）

當年就雨傘運動進行學術研究的李立峯指出，雨傘運動的分裂早於佔領中環前已經開始，2013年時已出現本土派、「左膠」等不同的政治形態，各方都不願意接受對方的路線。「（佔中三子）戴耀廷、陳健民和朱耀明提出『愛與和平』時，已經收到不少評論『 你們是傻的嗎？』，『為何要將行動升級？』」李立峯直言，運動未開始各派別已互看不起對方的論說，猜忌大家的想法，互相覺得對方是「鬼」，「9.28的催淚彈，某程度是幫助兩傘運動團結起來。」

雨傘運動持續79日，消耗士氣，政府清場後，從學生會退出學聯開始，泛民、本土派不斷分裂。到2016年立法會選舉後，政府以褫奪立法會議員資格、禁止民族黨運作等手段，連番打壓最激進的光譜，「梁天琦幾位坐監、（佔中）九子有幾位都坐了監，有人看到互罵選擇離開，令到互罵的『爐』愈來愈小。」李立峯覺得，各派別在社運中已無可再分化。

721遊行，有香港人加油的標語。（資料圖片 / 張浩維攝）

年輕一代無經歷分化傷痕

反之，今次的反修例運動，有不少參加者是中學生或大學一二年級生。李立峯說，這批年輕人看着雨傘運動成長，卻沒有感受到當中的分裂和失敗陰影，加上他們的溝通方法改變，大多使用Instagram，難以像Facebook那樣互相指罵，變相減少爭拗。

李立峯推論，在這兩個因素的影響下，示威者產生共識使「不割席、不分化、不篤灰」、「兄弟爬山、各自努力」的口號出現，「口號只是將已有的氣氛用語言表達出，按五年前的氣氛是無可能發生。」

黃之鋒是2012年反國教和2014年雨傘運動的「大台」，但在2019年反修例連串運動中，並無擔任領導角色。6月21日包圍警總，呼籲現場示威者投票決定去留，但難有號召力。（資料圖片 / 羅國輝攝）

無大台增加政府打壓難度

李立峯曾多次親自到示威現場，他看到示威者各有不同的抗爭路線，但大家是互相尊重及互相制約。他以6.21日及6.26日包圍警總為例，在較後方的示威者可能不同意最前線的勇武派的行為，「後方的『和理非』不會阻止『勇武派』，但『勇武派』知道後方退的時候便會選擇一同撒離，因為他們知道沒有『和理非』的人包圍警總便不成事。」他們各自以行動證明雙方的意念是可以共存，「這幾個板塊互相合作，一定程度上保持尊重，但也互相制約。最前線的勇武派，也會受『和理非』和連登上較溫和的年輕人影響。」

在示威者的「不分化」共識下，使今次反修例運動與雨傘運動最大不同，是無大台，也沒有任何意見領袖能夠帶領運動。「無大台的好處是沒有中心組織，大大增加政府打壓的難度，但壞處則是失去代表與政權談判。」常說政治是妥協的藝術，李立峯笑言，可能示威者無想過於政府妥協，無大台亦無妨。

民主黨立法會議員鄺俊宇，常現身在不同示威現場，協調衝突，6月12日早上，他一度暈倒。（資料圖片 / 李澤彤攝）

政治領袖有角色 勿「搶咪」

但令人意外的是，李立峯曾在示威現場調查發現，愈年輕的示威者愈認同民陣的重要性，但並不代表民陣是大台，只是年輕示威者同意民陣有一定角色，就如不同的立法會議員和政治領袖都有其角色，但一旦有人想「搶咪」就是做多了。

例如黃之鋒在包圍警總時呼籲現場投票是否撤離，馬上被人喝倒彩；而公民黨郭家麒及工黨張超雄向警方提出交涉，讓救護員進入警總，示威者是欣賞，「因為有某些事情，只有議員才有權力去做，但他們不會希望有人『攞咪』。」

網民發起不合作運動一度包圍稅務大樓，引起市民不便，連登仔女理性討論後，隨即發起「唔好意思大行動」道歉。（資料圖片 / 張浩維攝）

連登仔女有理性討論

連登和Telegram群組，是這次反修例運動中示威者最常使用或關注的的網絡平台，早在5月，有「連登仔女」離開鍵盤，走上街頭派發反修例的傳單，令民情升溫。

李立峯笑稱，不相信連登中「無鬼」，但看到一些極端的帖文，很快就在理性討論中慢慢消退；包圍稅局等不合作運動，引起民意反彈，連登亦很快有討論，翌日更有人到稅局道歉，可見網上依然有理性討論。

連串反修例的示威衝突中，有不少記者中催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴霧受傷，亦有警員阻擋拍攝，以及用粗言辱罵記者。傳媒界在7月14日發起靜默遊行。（資料圖片 / 林若勤攝）

傳媒在場約束雙方

多次示威中，有途人或「和理非」示威者拍照，被一些激進示威者覺得是「鬼」，因而發生衝突，李立峯留意到，除了個別傳媒機構，示威者整體尊重記者，更有「摩西分紅海」式讓路，讓記者到衝突現場拍攝。

記者直播和採訪保持中立，李立峯覺得，示威者認同記者，是知道有些時候需要記者在場，記錄事件，因此不怕記者拍攝。反之有警員在圍捕示威者時，發現記者在場拍攝，就以盾牌驅趕，更斥責記者。

「其實記者在場令任何人都有約束。」李立峯分析，過去幾個周末爆發衝突後，周一、周二傳媒開始有重組時序式的深入報道，讓市民可以看清楚事件的來龍去脈，判斷雙方對錯，「三十年前，沒有手機拍片，事後只有模糊的恐怖感，謠言無辦法澄清。今日可能恐怖感更強，但可以前清楚發生什麼事，亦能澄清部分謠言。」他舉例，元朗無差別攻擊，有親建制網媒指受傷孕婦是自己滑倒，但影片就能澄清這些謠言假新聞。