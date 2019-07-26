【逃犯條例】李立峯民情分析：激進行動接受度高　仍有界線不可越

《逃犯條例》修訂的爭議持續一個多月，接連多個周末都有大型遊行，更有嚴重的警民衝突，反修例的聲音持續高漲，過去的周日（21日）示威者衝擊中聯辦，警方發射橡膠子彈、海綿彈、催淚彈驅散；同一晚元朗有大批白衣人在西鐵元朗站內外無差別攻擊市民，「白色恐怖」籠罩全城。警方反對7月27日「光復元朗」的遊行，更令不少人擔心之後會爆發嚴重衝突。 中文大學新聞與傳播學院院長李立峯，在過去多次的遊行現場，與其他學者一同做問卷調查。初步數據發現，愈來愈多人認同，若政府一意孤行，激烈行動可以理解，從7.1遊行的83.5%，到7.21遊行的超過九成。他認為目前行動上及意識形態上，都不斷激化，但示威者的激進行為仍有界線，亦受不同光譜的同行者約束，一旦越過界線，就難估計民情。

李立峯專訪系列

民情分析：激進行動接受度高 仍有界線不可越

獨立調查可即時降溫 政府或錯失最後時機

無大台、不割席抗爭 不同光譜既合流又制衡

回歸22周年的七一當晚，示威者衝入立法會，塗污區徽。（資料圖片 / 羅君豪攝）

啟示：「和理非」支持者覺得衝擊者代發聲

李立峯教授一直以傳播學的角度分析民情，與袁瑋熙、鄧鍵一、鄭煒等幾位學者，在過去多次遊行現場做問卷調查，發現遊行人士對激進行動的接受程度「前所未有地高」。其中一條問題，是「政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動是可以理解的」，在七一遊行當日的一千多名受訪者中，有83.5%認同；到了「7.21遊行」，比率超過九成。

李立峯說，七一和7.21遊行規模不同，參與後者的人是反修例運動更堅實的支持者，但從數字變化上，可以看到「和理非」（和平、理性、非暴力）支持者，都同情和理解激進行動。「大家很同意，我衝不衝一回事，但都覺得衝擊的人都是為我去發聲。」

另一條問題是「我理解他們的行動，但不接受他們的行動方式」，有三成多人贊同。李立峯分析說：「不認同行動方式，但如果你要做我也無法阻止，是政府逼出來、逼不得已才做的。」

中大教授李立峯分析，愈來愈多反修例運動參與者，接受激進行動。（盧翊銘攝）

意識形態、行動同升級

從612包圍立法會，同月示威者兩次包圍警察總部，到7.1衝入立法會，7.21大遊行後示威者衝擊中聯辦，「激化已經發生，行動愈來愈勇武，起碼心態上，一個月前梁家傑無可能說『暴力或可解決問題』。」李立峯分析，無論從行動上還是意識形態上，衝擊都不斷升級，但至今仍然有界線未有逾越。

意識形態上，從衝擊立法會到衝擊中聯辦，對準的除了特區政府，更是中央駐港機構。衝擊中聯辦後，香港的示威登上中央電視台《新聞聯播》，京官和建制派的譴責用詞亦升級。但同一晚，元朗發生白衣人無差別襲擊，李立峯直言「客觀上令中聯辦和特區政府，無法將公眾討論或新聞焦點，集中在中聯辦攻擊。」

對於北京來說，塗污國徽亦是意識形態上的激進化。李立峯說，這樣也可能令某些「和理非」支持者卻步或不認同，界線或是開宗明義宣揚港獨。

7月14日，沙田遊行後，警方在新城市廣場圍捕，警方與示威者都有多人受傷。（資料圖片 / 李澤彤攝）

一旦越線 民情或轉向

至於行動上激進的界線，則是示威者使用的武力或衝擊對象。「運動的支持者主要是對物件的破壞」，即使對警察衝擊，也有抗辯的理由，例如不主動襲擊，沙田是遇到包抄、推撞時的反抗。李立峯認為，這是目前大多數人對武力界線的理解，「如果示威者逾越了這條界線，就很難去顧及，是否還得到很多人支持。」

在整個反修例運動中，李立峯分析參與者有三大板塊：傳統的「和理非」、使用連登和Telegram的年輕人、最前線的勇武派，三者互相尊重又互相制約。

他分析過去兩個月民情是動態的，「要看政府一方會不會犯很大、很明顯的錯誤，如果有很明顯的錯誤，客觀上是幫助到運動。反之若是單方面示威者犯錯，就會幫助到政府。」如7月14日沙田新城市廣場嚴重衝突演變成困獸鬥，7月21日元朗黑夜中警方不作為，令政府繼續失分。