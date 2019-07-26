西九演藝綜合劇場地盤地陷 　管理局認非首次滲水　4月曾有地陷

西九文化區演藝綜合劇場地盤於周四（25日）被爆出地陷情況，西九管理局承認地盤內出現淺層塌陷及水浸情況，但確認工地安全，現時無人受傷。 西九文化區管理局今日(26日)下午召開記者會交代事件，首席工程總監司徒澤民稱，滲水位置於地盤東面位置、離地面約20米。 建築工程總經理凌紹文稱早前分別於去年9月發現輕微滲水，及於今年4月有地陷情況，有就事件向屋宇署匯報。

現場環境所見，地盤內原有積水已大致被抽走。(高仲明攝)

地盤內積水已大致被抽走

西九文化區管理局就地盤地陷事件召開記者會，管理局首席工程總監司徒澤民、管理局建築工程總經理凌紹文，及金門建築有限公司執行董事侯志超亦有出席。

根據現場環境所見，地盤內原有積水已大致被抽走，惟地陷範圍仍留有一個大洞，可見地上有裂縫。

司徒澤民稱，事發於周四凌晨1時半，他們其後於約5時接獲通知，並於約早上9時半堵塞滲水情況。今次滲水位置離地面約20米，屬較深層滲水，導致水壓較高，造成地陷問題。

凌紹文表示，地陷情況非由施工或設計造成，認為是因地質問題造成今次地陷情況。他早前分別於去年9月發現有滲水情況，約於離地面3至4米的位置。而今年4月亦發現有地陷情況，約下陷約十多毫米。他稱，曾就事件向屋宇署匯報，形容為進行挖掘工程常見情況。他稱，下星期決定復工日期，預計未會影響項目完工日期。

西九地盤出現下陷情況。（張浩維攝）

凌紹文（左）承認該地盤非首次發現滲水問題。(高仲明攝)

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西九文化區內演藝綜合劇場地盤於周四（25日）被發現地陷及水浸，更有貨櫃辦公室翻側。西九文化區管理局事後承認，工地東南面的管樁圍堰牆於周四凌晨有漏水情況，導致挖掘工地出現約1.5至2.0米深的水浸，令項目範圍內鄰近工地出現直徑約25米的淺層塌陷。管理局確認工地安全，事件中無人受傷。