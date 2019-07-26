【光復元朗】警方反對7.27遊行　居民：遊行是為元朗人發聲

政府擬修訂《逃犯條例》一事引起多次大型示威及衝突，行政長官至今未答允民間提出的五大訴求，而元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，致多人受傷後，有市民發起本周六（27日）遊行「光復元朗」，遭警方發出反對通知書。 多名自稱住在元朗的居民、商人及紀律部隊致電到商台節目發表意見，部分批評警方禁止遊行做法不合理。更有居住元朗市中心的市民表示，在7月21日當晚約10時半至11時目睹兩輛警車經過，卻沒有警員下車協助正被白衣人追打的市民；她又認為，發起元朗遊行者並不是打算明天到元朗破壞，而是為元朗人發聲，以表達市民的憤怒。

「光復元朗」遊行發起人鍾健平發起本周六（27日）於元朗遊行，警方罕有發出反對通知書，鍾健平將會上訴。（王海圖攝）

反對遊行居民：示威令元朗人心惶惶

原居民張先生致電商台節目《在晴朗的一天出發》直言，對「光復元朗」感到討厭，亦持反對意見。

他認為，上水及屯門有積壓的問題，或有「光復」需要，但不認同元朗有此需要，考慮到最近多次遊行亦出現「有專心搞破壞及衝擊者」，他指若市民不滿，「歸咎源頭是政府」，應對準不滿單位，例如圍警察總部或政府總部，而不是到元朗示威，令元朗人心惶惶，影響元朗市民日常生活，「人多蝦人少，白衣人及黑衣人，兩邊都是，哪邊人多，就做違法行為。」



其後致電該節目的聽眾黃先生，則回應張先生指，元朗本身亦有社區問題，「水貨客、元朗無？黑社會，元朗無？」他認為本周一出現恐慌，是源於白衣人周日舉動及周一的錄音，批評政府至今未答允五大訴求，即使警方反對，他本人仍打算在明日上街表達訴求。



家住元朗市中心的鄧小姐亦認為，破壞元朗的白衣暴徙，而非遊行市民；又認同示威者並非到元朗破壞，而是為元朗人發聲，想表達市民的憤怒。

她又透露，7月21日當晚新聞直播得悉元朗發生市民被白衣人事件事，街上傳來尖叫聲及粗口聲，而她親眼目擊10時半至11時期間有兩輛警車經過，惟警員沒有下車協助市民。她又回應其中一名不認同在元朗進行遊行的聽眾，提醒當日打算到元朗者，別選擇在鄰近圍村的元朗西鐵站聚集或解散，盡量避免有安全隱憂。

現時問題源於警察

元朗居民兼商人黎先生批評，7.21元朗發生無差別攻擊市民事件後，翌日街上「一個人都無」，猶如災難片段，相信屬歷史上首次。他形容，自己是「半個原居民」，尊重原居民及文化，但認為警方不批准明日元朗遊行不合理，「為何每年元朗天后寶誕，警方可配合？」

他認為，市民恐懼及擔憂並非來自遊行，而是為何7.21當日發生「恐怖襲擊」時，警方未有妥善處理，令事後居民須每晚自發互相通報各區的安全情況。他直言，現時問題源於警察，質疑這樣下去，元朗居民要如何生活。

恐長此下去全港市民活在惶恐中

至於本身任職紀律部隊的一位男聽眾直言，女兒是7.21元朗無差別襲擊事件中的受害者之一，但上司卻明言不希望大家出來「搞事」，故即使感到壓抑，亦難以宣洩，「作為紀律部隊，什麼都做不到，是對不住我女兒。」

他認為，香港有三萬名警察，當日即使動員了十分一人到上環，元朗亦應有警員，質疑不是警方部署出問題，而是「默許」該事件發生，直言若長此下去，不但住屯門、元朗及天水圍的市民沒信心，更令全港市民活在惶恐中。

本身為公務員的葉先生指，看到7.21無差別攻擊事件後忍不住落淚，質疑警方有縱容白衫人士之嫌，他形容自己任公僕30多年，未見過現時政府管理失當，批評「政府令公務員蒙羞」，支持公務員有限度罷工以示不滿，促政府就事件進行獨立調查，「不可以警察查警察，監警會亦是自己查自己。」居住元朗十多年的他亦認為，政府禁制元朗遊行做法並不可行，直言「愈禁制愈反彈，你愈不給人行，愈多人走入去。」

元朗食肆店主：光顧限時30分鐘、設人均最低消費100元

而在港台節目《千禧年代》中，則有在元朗開餐廳的張女士認同警反對遊行的決定。她解釋，以往遊行尾段均有人「搞事」，認為警方發反對通知書令她更安心。她強調對警方有信心，明日依然會開店支持警察，不憂心明天沒有生意，並會設定不同消費限制，如要求每人最低消費一百元、以特別事故為由雙計收費，以及限時30分鐘，避免有人趕不走。