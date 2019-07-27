【元朗遊行】「行街」搞手推算28.8萬人參加：市民自己意願行動

本周日（21日）西鐵元朗站有白衣人無差別襲擊乘客和市民，警方遲來救援。有網民發起今日（27日）「光復元朗」遊行，雖然警方發出反對通知書，但仍有大批市民響應到元朗「行街」。申請遊行的鍾健平晚上表示，指按面積計在元朗「行街」的人數，估計有達28.8萬人「行街」，相信他們都是按個人意願，入元朗見朋友、買「老婆餅」等活動。 警方表示，由於今日的行動沒有獲發不反對通知書，故此不會公布參與人數。

7.27元朗遊行，原遊行申請人鍾健平晚上見記者，稱推算今日有28.8萬人到元朗「行街」。（鄭秋玲攝）

↓↓7.27元朗遊行 警民晚上衝突情況↓↓

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鍾建平指出，按面積推算在元朗「行街」的人數，估計有達28.8萬人「行街」，堅稱今日活動是由市民按個人意願，入元朗見朋友、買「老婆餅」等。他譴責警方對記者使用暴力，有記者的頭盔被催淚彈擊中破裂，更不斷謾罵記者，促請警方反思自己在做什麼。

鍾建平研究司法覆核警方反對遊行

對於有市民晚上仍逗留元朗，他指每個人都是按自己意願行動，而他本身居於元朗，會等候所有人完成個人活動安全離開後，他才會離開。他聲稱，留意到有不少警察換便服在元朗周圍拍攝。

就他早前提出的「光復元朗」遊行被警方反對，亦遭相關上訴委員會駁回，正與律師團體研究，就上訴委員會主席作出的決定提出司法覆核，他指明天出席一項公開活動時或會有更多資料，有任何結果都會適時公布。