【元朗遊行】速龍小隊追趕入元朗站後撤離　示威者頭破血流

本周日元朗發生白衣人無差別襲擊市民，網民發起今日（27日）發起「光復元朗」遊行，警方雖發出反對通知書，但仍有大批市民到元朗「行街」，下午5點後雙方再發生警民衝突。 至晚上9時50分，警方呼籲元朗集結人士盡快離開，否則會作出拘捕。示威者於是決定向西鐵元朗站撤離，惟晚上10時警方「速龍小隊」突然攻上元朗站進行內圍捕，聲稱有示威者用水射向警方及強光照向警方，在衝突中有示威者頭破血流，要由在場的義務救護員立即治理及包扎。至晚上10時35分，警方向立法會議員許智峯承諾，不會再攻入元朗站。

7.27光復元朗遊行：示威者決定在晚上9時50分撤離，惟速龍小隊追趕至元朗站內。（曾梓洋攝）

大批市民今日（27日）響應號召到元朗「行街」買老婆餅等，惟有部分人在下午5時後在南邊圍村外、西邊圍村外聚集。警方在5時12分開始在元朗多處發射催淚彈，驅散人群，但西邊圍村外的約千名示威者決定留守至晚上。

晚上9時許，大批在西邊圍村外的示威者得到共識，決定一同往元朗站離開。但是晚上9時23分，警方再向正撤離的示威者發射多枚催淚彈，使本來在朗日路口的示威者得悉後加速後退，爭相跑上扶手電梯，情況混亂。警方並在A出口朗日路，以及遵循幼稚園外駐紮。

↓↓「元朗步行」活動，警民晚上衝突情況↓↓

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示威者聽到催淚彈聲響 急速跑上扶手電梯

至晚上10時，一批速龍小隊決定攻上站內圍捕，多名在站內的示威者走避不及，遭警員拘捕。另有多人疑被警棍打中，其中一人即時頭破血流，要由在場義務急救員扶到站內一角包扎，立法會議員鄺俊宇見狀也上前了解。另亦有示威者倒下受傷，多名救護員協助。有示威者手拖手策成人鏈分隔傷者與其他人士。

大批示威者不滿速龍小隊攻入元朗站，雙方不停發生指罵。立法會議員許智峯在場調停，警方指示威者意圖襲警，喝止現場人士停止擲物，指稱有人用水射向警方及強光照向警方，斥他們「阻差辦公」。同時，另一方的出入口有示威者用滅火筒噴向天橋位置，阻擋警方進入。

晚上10時10分，速龍小隊撤出元朗站。元朗站內地下遺下一灘血漬，有兩人要送院，至晚上10時35分，警方向立法會議員許智峯承諾，不會再攻入元朗站。多處出入口均有防暴警察戒備，西鐵服務未有暫停。