【元朗遊行】短片揭載藤條武士刀私家車　疑曾現上周日白衣人聚會

原定周六（27日）舉行的「光復元朗」遊行遭警方反對，但仍有大批市民如期到元朗「步行」購物，再爆發警民衝突；示威者未有闖入圍村，但就元朗站附近地下，發現一架載有藤條的私家車，現場人士激動，懷疑於上周日晚（21日）白衣人無差別追打元朗站居民有關，群起打爛該車，更在車尾發現日本武士刀及木棍，以及寄往南邊圍村的信件。 有網民翻查721元朗黑夜當晚的片段，發現與該車車牌相同、同一顏色和型號的車輛，曾出現在南邊圍村的白衣人聚集的停車場。

載有藤條的私家車在警察到來前，已被示威者破壞。（余俊亮攝）

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車主報稱居八鄉吳家村

昨晚上7時許，示威者南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota Aristo V300私家車，後座放有至少六枝粗身藤條，另有一塊布遮蓋著其他物件，外型和藤條相似。由於21日晚有白衣人拿着藤條在元朗站追打乘客及市民，不少示威者看到車上的藤條，即表現激動，打破車窗，刮花車頭蓋，並貼上示威標語紙，其後更撒溪錢。

示威者其後成功打開車尾箱，發現有大量疑似武器，除了再有藤條外，更有日本關刀、木棒等。

當時車上沒有任何人士。查冊發現，車輛在1999年2月3日首次註冊，登記車主為一名非華裔男子，持有本地身份證，報稱居於八鄉吳家村，當事人並未持有任何公司。車上有多封電訊公司信件，收件人也是非華裔人士，報住南邊圍村。

從流傳影片可見，與受破壞私家車車牌相同的黑色私家車，曾在21日晚白衣人聚集的地點出現。（連登討論區圖片）

到今日（28日）凌晨，有網民在連登討論區上載一段21日晚，白衣人在南邊圍村聚集的影片。在片中可見，停車場上一輛與被破壞的黑色私家車，品牌、顏色、車型和車牌一樣。因此推斷是同一輛私家車，曾在當晚出現。

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