【逃犯條例】中學校長會促設獨立調查委員會　憂學生願付任何代價

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反對《逃犯條例》修訂風波仍在升級，香港各區示威遊行遍地開花。昨日（27日）的元朗遊行，最終再次以警民衝突收場。中學校長會主席鄧振強今早在電台節目坦言，現時情況已與2014年的狀況不同，學生較多透過社交媒體了解資訊，真假信息難辨，容易遭誤導，對學校、政府信任降低，學校會盡力做情緒支援；他亦擔心年輕人願付出任何代價，促政府成立獨立調查委員會。

中學校長會主席鄧振強表示現實事態發展如同死局。（資料圖片）

事件發展迅速　學校及社會均措手不及

鄧振強表示，他昨天全日在元朗觀察，曾見到有不熟悉路況的年輕人，決心要「齊上齊落」，感到心情沉重，認為事態發展如同「死局」。他表示，事件在短短50日內迅速發展，令學校及社會都措手不及；加之現實正值暑假，學生大多透過互聯網獲取信息，容易遭假消息誤導，會加深對學校在內的建制體系的不信任。

籲政府盡快成立獨立調查委員會　讓社會形成共識

他認為「時代革命」的口號意味着有學生不怕流血，願意付出任何代價。呼籲政府盡快有行動，成立獨立調查委員會，讓社會形成共識；如政府繼續不作為，可能會令兩三代年輕人都不會再相信制度。他表示，學校目前已向家長發放對年輕人情緒支援的指引；九月開學後學校仍會堅持價值觀教育，重點是引導學生。

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