【元朗遊行】多名記者受傷　攝記協促警方、政府檢視警權問題

就7.27的元朗遊行，爆發激烈警民衝突，當中有多名記者受傷。香港攝影記者協會於深夜約一時發表聲明，指有記者在採訪和攝錄過程中被警員刻意推開，亦有記者被催淚彈直接擊中受傷，會方對此表示遺憾，促請警方和政府檢視警權問題。

晚上10時許，元朗站內一名女子在元朗西鐵站內因有警員推進而向前仆倒後暈倒地上，及後恢復清醒。(余睿菁攝)

攝記協在聲明中提到，下午五時許西邊圍村口爆發激烈衝突，警員向只有記者的位置投擲催淚彈，當時有多名身穿反光衣以及戴上寫有「記者」或「PRESS」字樣頭盔的攝影記者身處該位置，催淚彈終在近距離爆開，幸而未有造成嚴重傷亡。

另外，一名香港電台記者在攝錄示威者被警員制服並用警棍揮打的過程時，被其他警員無理推開，並稱「唔好嘈，我哋執行職務，讓開少少！」並將該名記者推離現場，阻礙現場採訪。一名《香港商報》攝影記者在大棠路輕鐵站外，與其他攝影記者一同採訪時，被警方施放的催淚彈擊中手部，中指受傷。

示威者利用記者作掩護

聲明中亦提到，有示威者利用現場記者作掩護，在記者身後向警察投擲雜物。攝記協表示此舉不但會阻礙採訪工作，更會將記者置於高危位置，而今日亦有幾名記者被示威者投擲的雜物擊中受傷。會方對此表示遺憾，期望各方冷靜，避免再有大型衝突發生。