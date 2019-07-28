【元朗遊行】重組「觀光」到流血時序　示威者終在催淚彈下散去

星期六（7月27日）元朗遊行，社會各界此前都十分擔心，一周前曾無差別攻擊市民的白衣人會再次出現，與反修例的示威者對峙，甚至雙方發生激烈衝突。 警方早已反對遊行示威申請，亦嚴密布防，示威者與白衣人的衝突並無出現。元朗遊行在下午由和平「觀光」開始，約在5點示威者與警方衝突愈演愈烈，警方在民居、西鐵站附近多次施放催淚彈驅散。 在晚上10點，示威者已退至西鐵站準備撤離，但突然有速龍小隊警員攻入站內，有人頭部中警棍流血送院。速龍小隊之後離開車站，示威者亦在11點後逐漸散去。警方譴責示威者暴力衝擊，罔顧公眾安全。衝突中至少23人受傷，二人情況嚴重。

7.27元朗遊行，開始和平進行，但之後示威者與警方爆發衝突，警方用催淚彈、海綿彈驅散，更在西鐵站內爆發衝突，有人頭部被警棍打中流血受傷送院。（余俊亮攝）

13:00 中年男子刀襲連儂牆年輕人被捕

下午時份，在元朗大馬路，交通工具都是如常巴士、小巴、輕鐵等公共交通工具如常行走，巿面普遍店舖落閘，食肆、便利店、恒香老餅家等店舖則如常營業。

不少示威及遊行人士陸續到元朗，十多名戴上頭盔、口罩和穿上黑衣的年輕人沿大馬路行走。在交通廣場天橋上，有年輕人準備文宣物品，並提醒在元朗聚集的巿民不要入村。位於大馬路的恒香老餅家大排長龍，逾百人排隊購買老婆餅，需輪候10至15分鐘才完成購買過程，現場所見不少顧客為年輕人。

至1點多，曾有一名中年男子持刀襲擊一名年輕男子，之後被捕。但之後氣氛仍未算緊張。

+ 3 + 2

14:15 嶺大校長鄭國漢現身朗屏 允就何君堯事件開特別校董會

一批嶺大學生及校友早上在校內集會，呼籲罷免何君堯的校董職位。校長鄭國漢答允召開特別校董會，討論罷免何君堯，又承諾會與學生前往元朗視察環境，並保護學生，學生隨即為他們遞上頭盔保護自身安全，鄭國漢說：「唔會畀人打嘅，如果打，戴頭盔都無用。」

到下午3點，嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身西鐵朗屏站。大批市民隨即高呼「鄭國漢，香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。

16:20 轉捩點：示威者南邊圍聚集

遊行隊頭在出發後一個多小時到達終點，之後有示威者在南邊圍村外聚集。示威者戴頭盔、手持自製盾牌，村口有大批防暴警察戒備。

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17:13 警方突然黃昏驅散

至近黃昏時，警方突然展開驅散行動，元朗街頭爆發激烈警民衝突。警方指稱示威者手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄，又指現場有人包圍及破壞警車，聲稱令車上警務人員的生命安全受到威脅。

之後示威者在泰祥街及西邊圍等地方設置防線，又曾向警方推進，而警方就開始不斷以催淚彈驅散，當中一枚催淚彈射中民居簷篷，甚至射上西鐵站的行車橋上。警方與示威者在元朗大馬路激烈衝突。警方發射海綿彈等武器，元朗街頭一時煙霧處處，示威者亦向警方投擲雜物還擊，甚至擲回警方發出、正在冒煙的催淚彈。

雙方曾互相推進，衝突持續數小時。事後警方解釋，驅散行動前有示威者攻擊衝鋒車，玻璃被打碎，警員生命受威脅。

7.27元朗遊行：警方施放多枚催淚彈，驅散示威者。（余俊亮攝）

19:15 私家車發現武士刀、藤條

其後，元朗的街頭衝突緩和，南邊圍的示威者在6點後開始撤退，但西邊圍繼續有警民衝突。

約7點多，有示威者在南邊圍村發現的私家車內有多條藤條，與7月21日白衣人無差別攻擊手持的藤條相似。之後更撬開車尾箱再發現多樣武器，包括日本武士刀、木棍、鐵通等。《香港01》查冊發現，私家車車主為一名保住在八鄉的非華裔人士。到晚上更有短片流傳，揭同一輛車曾出現在7月21日的白衣人聚會。

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21:50 元朗站對峙

晚上8點至9點，警方不斷施放催淚彈、海綿彈、橡膠子彈驅散示威者。到晚上9點半多，元朗站南邊圍出口的示威者已全部散去，當時數百防暴警察仍在元朗西鐵站戒備。警方的布防點主要在朗日路（天橋下的左右兩邊）及往大馬路方向的路口。遊行不反對通知書申請人鍾健平推算，有28.8萬人參加元朗的「行街」，警方則指是非法集結，無統計人數。

約晚上9點半，南邊圍村遵循幼稚園附近突然升起白煙，原來是警方再向示威者發射催淚彈。警方甚至向A出口地面方向發射，有攝影記者險中彈受傷，左肩的背囊布帶留下白色粉末。

本來在朗日路口的示威者本來正向元朗站後退，聽到催淚彈聲後加速後退，多人急速走上元朗站的扶手電梯，情況混亂。

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22:00 速龍小隊攻入西鐵站 血迹斑斑

至晚上10前，不少示威者已撤離，西鐵站大堂仍有逾百名示威者，正準備乘西鐵離開。但到10點，突然有大批速龍小隊警員從西鐵站的天橋入口攻入大堂，並揮動警棍圍捕站內示威者，原本準備撤離的示威者，擔心重演新城市廣場一幕，因而開消防喉和滅火筒還擊。

速龍警員攻入前，西鐵站內仍有一家大小、推着嬰兒車的市民，站內不少人受驚。有人被警棍打中頭破血流，要送院治理，地上留下一灘血迹。速龍小隊警員在西鐵站拘捕少量示威者後，防暴警到場後，速龍警員便逐漸撤退。

7.27元朗遊行：示威者已撤離至西鐵站內，但突然有速龍小隊警員攻入西鐵站內，有人受傷流血，現場地下有一灘血。（高仲明攝）

23:00 警後退 示威者完全撤離

西鐵站內氣氛一度緊張，有絕食的長者和立法會議員調停，防暴警察完全退出車站大堂，在天橋戒備，而示威者亦無再與警方發生衝突，並在11點後撤退，全日的衝突在午夜前告一段落。

01:15 警方強烈讉責示威者

就7.27的元朗遊行，最終引發暴力警民衝突，警方在當晚深夜就事件回應。警方指集會人士不顧警方反對，堅持在元朗集會，並有暴力行為，警方對此發出強烈讉責，並重申警方有決心，有能力維護社會安寧。警方澄清，催淚彈射中的民居並非老人院，但無回應警方攻入西鐵站的部署是否恰當。

全日衝突中至少23人受傷，二人情況嚴重。

元朗遊行衝突中，有多名記者受傷，攝影記者協會發聲明，促請警方、政府，檢視警權問題。

重溫《香港01》直播

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警察公共關係科高級警司余鎧均見記者，回應7月21日元朗遊行。（陳永武攝）

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