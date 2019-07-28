【光復元朗】73歲陳伯憶述元朗衝突　拒入盾陣反被「屈」不願對話

7月27日「光復元朗」遊行，晚上再爆警民衝突，警察衝入元朗西鐵站清場，現場流下血跡。約晚上10時30分，陳伯（陳基裘）及陳凱興傳道一行人到達元朗站G出口天橋，與現場警察談判，希望化解緊張氣氛。陳伯一度獨自前往與警員談判，有警員要求他進入盾陣內，陳伯拒絕，該警員以陳伯拒絕談判為由，宣布溝通失敗。 攝影：余睿菁

73歲陳伯趕赴衝突現場

陳傳道稱，約晚上10時30分左右收到消息指元朗站G出口有情況發生，他及陳伯趕至時，已經發生警察以警棍擊打示威者的流血事件，「地下有一灘血」，現場亦煙霧瀰漫，疑為示威者使用滅火筒抵擋警察所致。

當時天橋位置有示威者與警察對峙，他們便決定走到示威者前線與警察協調，以為緊張情況降溫。陳伯稱，他初時站在記者及示威者前方，遠距離要求警察保持冷靜克制，並多次提出要與指揮官對話，惟警方沒有回應。

元朗昨晚爆發警民衝突，陳伯（左）與陳凱興傳道（右）趕赴現場希望保護示威者。

獨往前線要求與警對話

雙方僵持了一會兒，陳伯再向警察提出獨自一人前往警察防線，與指揮官對話。然後便單人匹馬，手上拿着寫有「停止鎮壓市民」的紙牌，「我沒戴頭盔、口罩等，只在頭上包裹保鮮紙」，直行至警察防線前，與警員只有一盾之隔。

陳伯憶述，他再次提出要與指揮官對話，當時一位姓凌駐守葵芳的總督察在盾陣後說：「有咩可以同我講。」陳伯要求他表明身份及出示委任證，姓凌總督察拒絕，並對他說：「冇必要話你聽。」

陳傳道憶述，昨晚趕至元朗站衝突現場時煙霧瀰漫，疑為示威者使用滅火筒抵擋警察所致。（資料圖片/ 羅國輝攝）

拒走入盾牌「陷阱」反被指拒絕談判 陳伯斥警歪曲事實

其後陳伯打算勸警察冷靜，表示對其推進的擔憂，他開口說：「我同你講⋯⋯」那凌總督察便說：「你入嚟先講。」然後指示前線警察打開盾陣，招手叫陳伯進入盾陣內，陳伯馬上拒絕。「梗係要拒絕啦，當時我單人匹馬，點知入咗去會唔會係一個陷阱，又冇記者影到入面情況！」雙方擾攘一會兒，陳伯仍堅拒入內，那總督察便說：「好吖，你唔入吖嘛。」便抬頭，指着前方的記者大喊：「而家係陳伯唔接受對話，作出拒絕，所以談判失敗，唔係我哋責任！」陳伯怒批：「有冇搞錯！佢喺度歪曲事實！」

陳伯指，昨晚要求與警員對話時，被敵請進盾牌陣，他當時拒絕，但卻因此被警方指陳伯拒絕，因此談判失敗。對此陳伯感警方在歪曲事實。

深入盾陣談判 離開疑被警挑釁

原本在後方的陳傳道及許智峯議員馬上走上前，三人一起進入盾陣內與警察談判，他們向警方表達對其推前防線的擔憂，警察亦答應不會推前防線，不會進入地鐵站內，「佢話佢哋都唔想入地鐵站，許智峯議員就話：『但係你哋啱啱入咗去！』警察話係有示威向警察扔雜物。」最終他們達成共識，示威者不再以激光射向警察，警察也不會推前防線。

陳伯說，「喺我離開盾陣嗰陣，有幾個警察拎住盾牌，用好挑釁嘅語氣話：『走啦！快啲走啦！』係言語藐視我！我一個人對住幾十個全副武裝嘅警察，但佢哋咁同我講嘢，咩警察嚟？」

陳傳道亦不滿稱，「我哋嘅行動係希望為衝突降溫，警察話服務市民，但就做好多嘢去挑釁市民。現時警察與市民的權力並唔對等，佢哋嘅姿態係一定要市民屈服。」陳伯相信警隊內仍有「有良知嘅警察，希望你哋可以本着良心，為市民服務」，又寄語年輕人要忍耐，「爭取法治要講文鬥，不使用武力。」

「光復元朗」遊行之後演變成激烈警民衝突，速龍小隊衝入元朗西鐵站毆打驅趕示威者，現場更留有一地血跡。