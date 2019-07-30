【港鐵不合作運動】港鐵：4鐵路線66個班次受阻　派200人疏導乘客

網民不滿港鐵及警方在7月21日處理白衣惡煞在元朗站無差別打人的手法，今日（30日）早上在調景嶺站聚集發起不合作運動，導致一輛往黃埔方向列車超過一個半小時無法開出，期間亦有多輛列車受阻，及至上午11時許，港鐵宣佈列車受阻的事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。 港鐵於晚上指，根據記錄，今早觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線共有超過66個班次受到影響，大部份都發生在觀塘線調景嶺站及港島線北角站。港鐵又指，在服務延誤期間，調派超過200名員工到相關車站協助乘客。

港鐵於晚上指，根據記錄，今早觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線共有超過66個班次受到影響。（資料圖片）

網傳今天（30日）會有港鐵車長罷工，暫時港鐵服務維持正常。於早上7時50分左右開始，數十名戴口罩黑衣人在往黃埔方向月台首4卡車門前聚集，進入往黃埔方向車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉，另外，有網民上午7時半開始打游擊突襲不同港鐵站，阻礙車門關閉，觀塘線觀塘站至調景嶺站、港島線銅鑼灣站至太古站列車服務一度暫停。

港鐵今晚指出，早上的「不合作運動」中，觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線共有超過66個班次受到影響。期間車門受阻、按動月台安全掣及列車緊急掣的次數分別有12、76和47次，當中大部份都發生在觀塘線調景嶺站及港島線北角站。港鐵又提到，服務延誤期間，已有加派人手疏散人群，並調派超過200名員工到相關車站協助乘客。

港鐵指，服務延誤期間，已有加派人手疏散人群，並調派超過200名員工到相關車站協助乘客。（資料圖片）

港鐵今早指出，受多宗列車車門受阻，調景嶺站發生有人按動月台安全掣，和乘客求助事故影響，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。期間港鐵已安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，途經藍田站、油塘站。