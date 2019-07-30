【港鐵不合作運動】服務受阻致遲到？　免費領取延誤證明書作保障

今早（7月30日）有市民於港鐵調景嶺站發起的不合作運動，使觀塘綫及港島綫列車服務一度受阻。 大是大非在前，有些乘客體諒發起行動人士背後的動機，甚至更打氣支持，不過可不是每間公司的老闆及HR都會體諒，因此受影響的打工仔最好向港鐵申請一張「延誤證明書」，好證明自己是因突發事故被迫遲到。

今早有網民於港鐵觀塘綫、港島綫發起不合作運動，令港鐵服務一度受阻。(陳康智攝)

於7月21日晚上，一眾身穿白衣人士進入港鐵元朗站並以「保衛家園」為名進行無差別攻擊，令政府修訂逃犯條例一事造成的社會風波更添陰霾，而部份市民更不滿港鐵及警方在當日處理事情的方法，因此在今早穿起黑衣及戴上口罩，發起港鐵不合作運動，藉妨礙列車關門及拉動緊急手製來影響列車服務。事件導致使港鐵觀塘綫觀塘站至調景嶺站一度暫停服務，港島綫銅鑼灣站至太古站的列服務亦一度受阻，列車服務至早上約十一時半才回復正常。

由於是次不合作運動正值不少打工仔的上班時間，因此有乘客表現鼓譟並指責黑衣人阻礙他們上班，但亦有乘客表示支持，更高呼：「年輕人加油！香港加油！」

今早港鐵列車延誤情況（按圖了解）：

通勤版醫生紙？

撇除政治立場不同，打工仔遲到就是遲到，如公司（或上司）不體諒當時處境，吃虧自然是自己。還好有網民今日於Facebook群組「大埔Tai Po」發貼分享，提醒一眾打工仔如遇上港鐵服務延誤，便可於客戶服務中心領取一張「延誤證明書」，以證明自己在相關日子受到列車服務延誤的影響。

「延誤證明書」會列出乘各受影響的地點、日期及時間，並附有港鐵印章以作證明。如上圖，該網民的證明書便寫上「觀塘站」。（Facebook群組「Tai Po大埔」截圖）

可於網上補領

值得留意，打工仔除可即場到客戶服務中心領取「延誤證明書」外，亦可於事後登入港鐵網站作網上申請。以今天的事故為例，受影響乘客在登入領取證明的網頁後，便可先按要求選擇及輸入相關資料，然後便可提交申請。

網上領取「延誤證明書」教學（按圖了解）：

隨後，乘客便會收到一封附有列車服務受阻通知書的電郵，以證明自己在通勤期間受到突發事件影響。

申請「延誤證明書（中文版）」：按此

申請「延誤證明書（英文版）」：按此

有見港鐵近年經常出現事故，建議打工仔在瀏覽器中存起本文，那往後若再遇上列車服務延誤，亦可輕鬆補領證明書。

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