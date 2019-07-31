雙職家庭壓力大　6成受訪者因工作難履行家庭責任　近4成情緒不佳

雙職家庭壓力大，民建聯訪問逾1,100位雙職家庭戶主，發現月入介乎4000元至39,999元的家庭，有逾6成受訪者均表示工作所佔用時間，使人難以履行家庭責任；當中以月入28,000至39,999元的受訪者情況最嚴重，有近7成受訪者同意。 研究亦發現，情況於35至44歲受訪者，較常見，而且出現上述情況的女性亦較男性多，認為工作所佔用的時間令人難以履行家庭責任，以及因家庭責任和時間要求不得不推遲工作。 民建聯建議私營企業，設靈活工作時間，增加家長假期，完善產假及侍產假，及落實17日有薪勞工假，借提高員工福利減輕僱員工作壓力；亦建議政府優化免稅額制度及設立「新生代嬰兒基金」，以經濟措施減輕雙職家庭經濟壓力。

民建聯家庭事務委員會於2018年11月初至2019年1月中旬，訪問1,127位雙職家庭的戶主，並與8位雙職家庭成員訪談及訪問8位專家學者，探討雙職家庭的處境及其對精神健康的影響，結果於今日(31日)公布。

6成受訪者因工難履行家庭責任 或因家庭推遲工作

報告指，家庭月入介乎4,000元至39,999元的受訪者中，超過6成表示工作所佔用的時間使人難以履行家庭責任；當中以家庭月入為28,000元至39,999元的群體最多，有69.8%受訪者同意上述情況。

但若情況相反，即因家庭責任和時間要求，不得不推遲工作的情況，家庭月入介乎4,000元到39,999元有6成受訪者，亦有出現類狀況；但以當中家庭月入介乎4,000元到15,999元的受訪者中佔最多數。家庭月入達佔4萬元或以上的受訪者，則只有約四到五成表示出現上述情況。

37.7%受訪者指自己情緒不佳

民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏表示，本港雙職家庭(即家庭中父母均有全職工作)的精神健康並不理想，有37.7%受訪者指自已情緒不佳，更有5.3%指自己情緒不穩；報告指出，工作及家庭壓力是令到雙職家庭父母精神健康不佳的原因。

民建聯立法會議員鄭泳舜補充，他知道有身為父母的市民因近月社會事件而情緒波動，尤其當他們與子女爭辯政治時，會令到家庭「好傷」，並稱「如果將政治問題擺在屋企處理，對建立一個好嘅家庭好大影響。」

民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏(左三)表示，本港雙職家庭的精神健康並不理想，有37.7%受訪者指自已情緒不佳。（劉錦華攝）

若以年齡劃分受訪者，25到34歲及35到44歲的受訪者分別有64.1%及66.7%表示工作所使用的時間使人難以履行家庭責任，比其他年齡層高10%至26%；同樣，亦分別有59.8%及58.1%受訪者稱，因家庭責任，不得不推辭工作。

至於異性別劃分受訪者，女性分別有64.1%及60.5%出現上述兩個情況，較男受訪者高6.5%及6.3%。

子女數目越多 因工作亦越難履行家庭責任

子女數目及工時長短亦會影響雙職家庭父母分配時間是否失衡。有2名子女，3名子女，及多於3名子女的受訪者中，分別有58.2%，65%及75.9%受訪者認為工作壓力使人難以履行家庭責任；而認為家庭壓力使得人難以履行工作職責的，亦分別有60.5%，62.3%及87.5%。

沒有子女及只有1名子女的受訪者均只約有三到四成人表示出現上述情況。

另外，每週工時超過55小時的受訪者，有超過六成表示工作壓力使人難以履行家庭責任，比起每週工時54小時以下的受訪者高出約10至30%。

建議私營機構增工作假期 政府設育兒津貼

民建聯建議設立「新生嬰兒家庭探訪計劃」，探訪有潛在問題的家庭，及早識別危機家庭。同時鼓勵推廣僱員支援計劃以及親職教育， 使到雙職父母平衡家庭及工作時間。

另外，民建聯也建議私營企業提出靈活工作時間，新增家長假期，完善產假及侍產假，及落實17日有薪勞工假，藉以提高員工福利減輕僱員工作壓力。此外，民建聯提倡增加托兒服務中心及課餘託管服務中心名額，並提升兩者質素，減輕雙職家庭照顧子女的壓力，從而達致更佳精神健康。長遠經濟措施方面，民建聯主張政府新增育兒津貼，兒童醫療券，優化免稅額制度及設立「新生代嬰兒基金」，以經濟措施減輕雙職家庭經濟壓力。