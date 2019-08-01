關愛基金批一筆過津貼劏房戶換傢俬　團體：9成住戶冀有租金津貼

有團體早前進行問卷調查，發現9成劏房戶均期望，該筆撥款可包含租金津貼；亦有近7成人指出，希望該筆撥款有水費或電費津貼。團體說，數據反映劏房戶期望以現金津貼的形式，直接幫助劏房居民。

政府早前透過關愛基金向低收入的劏房戶提供一筆過津貼，涵蓋傢俬電器、滅鼠滅蟲服務及小型維修工程三個項目，涉及近2.9億元，預料2.4萬個住戶受惠。

循道衛理亞斯理社會服務處-友里幫社區關愛支援計劃，針對關愛基金改善家居計劃的內容，於6月份於荃灣區進行問卷調查，收集了93位劏房戶家庭的意見。

團體認為，數據反映劏房戶期望以現金津貼的形式，直接幫助劏房居民。（資料圖片）

設限定金額欠彈性

是次的津貼項目分為4項，包括「傢俬」、「電器」、「滅鼠滅蟲服務」及「小型維修工程」，結果指出，只有42%的受訪者同時選購以上4項項目。

同時，選項都有限定資助金額，而在模擬購物選項中，劏房戶計劃平均使用$4,800及$4,000於購買傢俬及電器選項上，即使計劃容許申請者有上限15%彈性添購服務或產品，但都已超出限額；相反，選購滅鼠及滅蟲服務則平均只有約$2,100，是少於原有資助金額的六成。

團體批評，計劃欠缺彈性，更可能「逼使」參與家庭「為用而用」，減低計劃成效。他們認為，應提升選項的自由度，讓街坊可彈性自由調配金額運用。同時，又建議加大資助金額，及增設三人或以上家庭金額。