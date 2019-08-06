【8.5罷工】快閃堵路成新常態　學者：警難處理、惟恐失民間支持

因應《逃犯條例》修訂及警方執法等的爭議繼續發酵，市民昨日（8月5日）發起罷工，另外在多個主要交通幹道發起阻塞、阻礙港鐵車門關閉等行動，癱瘓多區交通。 有別於2014年的長期佔路，今次示威者堵塞交通的抗爭模式，是不斷進行「快閃」的堵路，警員到場一開始驅趕，他們就快速撤離。警員一退場，他們又重新堵路，或在其他地方佔路，實行游擊戰術，真真正正「be water」。 有學者分析指，有關模式確實更有效消耗警力，也容易誘使警方犯錯。不過，他表示當政府長期拒絕回應民意，示威者也需要適時調整策略，以免長久干擾市民生活，流失民間支持。

8月3日旺角再遊行後，示威者一度佔領紅磡海底隧道入口，但不足半小時後撤離。（李澤彤攝）

遇警清場即逃

在2014年雨傘運動期間，示威者分別在金鐘、旺角、銅鑼灣一帶佔領主要幹道，架設多重的路障，為時79日。這種方式造成的影響廣泛而長期，但局限亦十分明顯：長期駐守一處道路，需要大量的人力物力，容易遭受警方或持不同意見人士的攻擊。警方要進行清場，亦有明顯的目標。

今次《逃犯條例》修訂爭議，政府遲遲未正面回應民間五大訴求，示威者將矛頭直指政府及警方。有別於長期佔領，示威者堵路時，主要是採取游擊策略，亦不時有偶發、間斷式的行動。如在上周的港鐵不合作運動中，示威者分別在金鐘、調景嶺等轉車站阻礙車門關上、拉動車廂內的緊急通話器手掣等，且部分人更在港鐵多個車站堵塞車門，竄擾性強。

在上周六（8月3日）的旺角遊行後，有示威者在傍晚時分快閃佔領紅隧，但不足半小時後又撤離，並不久留；周日（4日）的示威，市民先後在將軍澳、港島西、銅鑼灣佔據道路，晚上近9時再佔紅隧。由於警方極速驅散，示威者隨後再分別在觀塘、將軍澳、黃大仙等地方，以及其他受到警方騷擾的當區居民，一起與警方對罵、包圍警署等。

到今日，示威者再在紅隧口、龍翔道、元朗等地堵塞道路，並在港鐵荔景站、鑽石山站、炮台山及大圍站等繼續不合作運動。示威者架設的路障也相對簡單。

「滋擾式」抗爭可能引起市民反感

理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華指出，這種抗爭模式，可以被視為一種新常態。在這種模式下，示威者與警察打消耗戰，警方較難包圍示威者。而將示威行動擴散至各區，遇到警方行動便快速逃去，也容易引誘警方出錯。因為警方愈難執法，就愈容易出現一些過火的行為，例如近幾日警方不時攻入民居，甚至涉嫌襲擊未有參與示威的街坊，自行激起民憤，「警察自己要孭好重飛」。

不過鍾劍華提醒，這種「滋擾式」的抗爭也可能引起部分市民反感，因為始終會對大眾造成一定不便。他認為，現時特首林鄭月娥明顯想繼續迴避訴求，拖延時間，如果這種抗爭模式不能在短期內產生效果，「日日都咁做，係可能會引起社會反彈」。

鍾劍華認同，今次示威浪潮中，公民社會明顯比5年前進步，至起碼民間對於干擾行為的理解多了，泛民主派對於示威者的個別激烈行為也沒有割席，亦因如此，運動才能由6月持續至今，也未有瓦解跡象。

不過，他寄語示威者要持續留意民情的變化，調整行動的策略，罷工是其中一種方式，另外亦須針對一些有標誌性的示威目標。