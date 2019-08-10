【機場集會・直擊】第二日「萬人接機」逼爆接機大堂　曾默站抗議

網上有人發起機場「萬人接機」行動，由昨日（9日）起一連三日到機場集會，向旅客解釋香港的反對修訂《逃犯條例》風波，強調「不衝擊、不破壞、不入禁區」，集會並無申請不反對通知書。 有部分人士選擇通宵留守至今日（10日），到傍晚時分，有數千人至過萬人聚集，6點正曾舉行默站儀式，集會人士用雙手或黑布蒙眼，抗議被噤聲及被打壓。

8月10日機場集會，數千人聚集。傍晚6點默站儀式，市民蒙眼抗議被噤聲。（方家遠攝）

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【18:05】

機場集會人士在6點舉行五分鐘默站儀式，現場數千人雙手蒙眼，以示政府對市民的訴求視而不見、港人被噤聲、政府無理打壓等。

五分鐘後，現場人士鼓掌，之後高叫「光復香港、時代革命」、「Stand for Hong Kong」的口號。

8月10日機場集會，入境大堂人群中出現兩隻「暴龍」。他們表示，服裝是在「淘X」買的，意義為暴龍會咆哮、為香港發聲，呼籲林鄭返英國。現場有市民大嗌：「此龍不同速龍。」（李樂天攝）

【17:53】

有集會人士在機場內舉牌，提示在場人士下午6時正將有五分鐘默站，稱要抗議港人被滅聲。

入境大堂人群中出現兩隻「暴龍」。他們表示，服裝是在「淘X」買的，意義為暴龍會咆哮、為香港發聲，呼籲林鄭返英國，強調自己「不是速龍」，是「連儂龍」，可以讓其他人貼上便利貼。現場有市民大嗌：「此龍不同速龍。」

機場「萬人接機」集會進入第二日。（方家遠攝）

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機場昨日（9日）因應示威及集會人潮，除了增聘保安人手、在登機櫃檯設立檢查證件路段，亦在兩個接機大堂實施人流管理措施。集會來到第二日，機場今日（10日）加強人流管理措施。記者在現場所見，機場將兩個接機大堂原來的「接機走廊」再度延伸，成為「T」字形路段，提供兩個出口。走廊兩邊末端封起鐵馬，又有保安駐守，更標示不准進入只可以離開。

在新措施下，雖然機場方面不須再拉起分隔線分批讓人流疏散，但非抵港旅客或市民，就只可以繞較遠的路段到達另一邊。

▼8月9日機場集會▼