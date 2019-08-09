【機場集會】抵港IT男與集會人士口角　斥反修例者為一小撮人

政府修訂《逃犯條例》風波持續達兩個月，近乎每周均有市民發起連串遊行集會。有網民發起「萬人接機」活動，由今日（9日）起一連三日，在機場一號客運大樓接機大堂集會，要求政府回應五大訴求。大部分參與集會的市民均靜坐於接機大堂，並展示反修例的標語。 於晚上近七時，有一名回港男子與參與的市民口角，他指集會人士雖然沒有違法，但是騷擾和影響抵港人士的情緒，更聲稱遭現場一名光頭男子擊中左額。被問及對修例的立場，他稱「送中」僅是幻想，形容反修例的市民為「一小撮人」，「如果見到（送中）我會同你一齊行出街。」

一名剛落機、穿藍色西裝男子與示威者一度口角。（楊榮飛攝）

於晚上七時左右，現場有一名穿著西裝、抵港男子與參與集會的市民發生口角，被多名保安及機場職員護送下離開。離開接機大堂時沿路與市民對罵，有人稱目擊該名男子打人，他僅高呼「叻喎、叻喎」作回覆，更向機場職員稱不需要保安護送。

「200萬人上街 還有500萬人未走出來」

該名男子自稱姓梁、從事IT業，他接受訪問時聲稱自己與集會人士爭執時，被一名光頭、戴有墨鏡的中年男子擊中左額，並已報警處理。不過其後又指出當自己走出機場時沿路拍片，亦未有人動手。他斥在場集會人士影響香港人及遊客的情緒，認為反修例人士僅為「一小撮人」，「你有200萬人出來即係仲有500萬人未出來。」

被問及對修例的立場，他稱反對人士聲稱「反送中」，但「送中」情況至今仍未發生，認為僅為反對者的幻想，更坦言：如果見到（送中情況）我會同你一齊行出街。他續稱，自己認同特首林鄭月娥「做得唔好」，不過認為「中央會搞啦」，又批評在場集會人士高舉其他國家國旗，大呼「What a shame to Hong Kong」。

+ 18 + 17 + 16

至晚上，於機場客運大樓仍有過萬示威者坐滿抵港大堂，他們主要在場靜坐，部分人展示標語和向旅客派發宣傳品。活動將於周六及下周日繼續舉行。