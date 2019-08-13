【機場集會．直播】過千人籲警察「還眼」 　部份離境閘口前聚集

有市民昨日（12日）發起「警察還眼」行動，大批市民到機場集會。機場管理局昨日以機場運作嚴重受阻為由，宣布取消昨午至今晨6時前所有餘下航班。有網民再發起8.13集會，到下午約3點，集會人士越過離境大堂旅客登記航段，在離境閘口前聚集和叫口號，有商舖落閘，旅客仍能進入安檢禁區。

8月13日下午約3點，示威者聚集在離境閘口前聚集。（盧翊銘攝）

【15:15】

北面離境大堂外有逾千名示威者靜坐，他們大叫着「黑警還眼」的口號，部份人有眼罩遮蓋單眼。北面離境大堂僅剩兩個閘口可供離境人士使用，約20人士正在輪候，而現場約有10名機管局員工在場巡視。

市區預辦登記截止時間，由起飛前的90分鐘改為120分鐘。機場快線列車維持12分鐘一班。

【15:00】

部份示威者在越過離境大堂的旅客登記航段，到離境閘口前聚集。暫時未有高叫口號，現場旅客仍能登記及入閘。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》。（盧翊銘攝）

《香港01》記者在機場現場所見，機場接機大堂有逾500人身穿黑衣、戴上口罩，坐於接機大堂。B面接機大堂於下午1時半左右，約有100人留守，A面接機大堂靜坐的人數亦相若，集會人士逐漸增多。有集會人士高舉自制的「黑旗」警告旅客要小心警察等，並不時高叫「香港警察 知法犯法」的口號。

有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。（盧翊銘攝）

另外，有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。有日本旅客表示，由於在香港有不少朋友，故十分了解局勢，不認為香港情況危險。他從網上看到了很多香港警察執法的片段，覺得以槍對着市民在日本是無法想像的事。他又指，香港的年輕人十分了不起，勇敢地爭取民主。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》；亦有人播起John Lennon的《Imagine》，有集會人士一起大合唱。