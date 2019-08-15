【陳茂波派糖】灣仔餐廳指功效不大　青年打工仔：訴求不是減稅

反對修訂《逃犯條例》的示威持續，政府未能回應民間五大訴求，幾乎每周均有大型遊行，不少店舖提早關門或臨時拉閘。財政司司長陳茂波今日（15日）公布多項「派糖」措施，聲稱僅針對經濟挑戰，非政治問題。 有於灣仔經營餐廳的商户稱，因應近月示威活動，生意額大跌六成，坦言政府「派糖」功效不大，「啲人連街都唔敢出。」她續稱若要解決社會紛爭，政府應正面回應年輕人的訴求。 有受訪青年打工仔指出，現時社會紛爭源於政府未有聆聽民意及回應五大訴求，「我嘅訴求唔係要佢減稅！」

陳茂波出席政府記者會，宣布一系列紓困措施。（李澤彤攝）

於灣仔經營餐廳的高小姐稱，近期示威活動持續，餐廳的生意額整體大跌六成，坦言影響甚大，擔心要就此削減人手，「依家啲人都唔敢出街。」

商戶：希望政府幫到下一代

她料餐廳受牌照費減免措施所惠及，部分員工亦能享受減稅措施，但坦言幫助不大，「你派唔派糖都幫助唔大。」她認為政府若要解決社會紛爭、經濟問題，應要針對年輕人的訴求。她指現時示威人士大部分為「理智的大學生」，「就算受惠嘅都唔係學生，大學生都冇（受惠），希望政府唔好淨係幫我哋呢一代，要幫我哋嘅下一代。」

高小姐稱受近日示威影響，餐廳生意額大跌六成。（王海圖攝）

至於在灣仔經營餐廳的楊先生同樣稱受近日示威影響，生意額下跌三成。他稱難以評論「派糖」的作用，惟自己希望能減低租金壓力。

打工仔會再上街：訴求唔係減稅

任職會計工作的溫小姐稱，現時的派糖僅為一次性措施，未能解決長遠的醫療、房屋等民生問題。她表示，現時社會紛爭源於政府「企硬」，未有聆聽民意及回應五大訴求，「啲措施完全唔係講緊嗰五大訴求。」她認為政府現時「扮有聽民意」，若要解決問題應正視民意。她過往曾參加獲批准的遊行活動，料自己能受惠於減稅措施，但坦言日後會再次上街，「我嘅訴求唔係要佢減稅！」

溫小姐批評政府未有回應五大訴求。（王海圖攝）