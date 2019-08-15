【陳茂波派糖】財爺解釋派糖因由　稱與修例風波無關（附全文）

反《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈之際，財政司司長陳茂波周四（15日）突然宣布多項「派糖」措施，當中包括「撐企業」和「紓民困」兩個主要部份，涉及減免政府收費、加大寬免薪俸稅利得稅，以至公屋免租、中小幼學生派2500元津貼等，「派糖」總值191億元。以下為陳茂波解釋各項派糖措施的發言全文： 各位記者朋友、各位市民，大家好。很多謝大家抽時間到來出席這個記者招待會。我和幾位與經濟、民生相關的局長和庫務科常任秘書長一起在此向大家介紹我們準備出台的一些「撐企業、保就業、紓民困」的措施。

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大家都知道，第二季香港經濟下行壓力很顯著，經濟增長其實由去年第一季開始，已經連續六季拾級而下。今年第二季我們的經濟增長是百分之零點六，這是一個預先估計數字，最後確定數字政府經濟顧問明天會公布。在第二季期內，外部需求減弱，我們整體貨物出口下跌百分之五點四。內部需求亦疲軟，私人消費開支只是很輕微增長百分之一點二；營商氣氛轉差，整體投資開支亦顯著下跌，第二季的下跌幅度達到百分之十二，是連續三季下跌。有部分行業受中美貿易磨擦所影響，下跌比較顯著，例如出口貿易；而最近的社會事件，大家都看到，我們在零售各方面都受到影響。在部分行業中我們亦看到勞工需求軟下來。近月的情況可以說是更險峻，六月份貨物出口下跌了百分之十；七月的貨櫃吞吐量和空運貨量亦分別下跌百分之九和百分之七點。外圍環境是非常困難，所以貿易、物流業短期內難見起色，零售業的銷售貨量在六月份更下跌百分之七點六。業界表示受到大型示威影響，七月份和八月份的下跌幅度達雙位數字；而食肆的收益在第二季亦下跌了百分之四點六，是十年以來最差。七月份訪港旅客人次受到社會事件影響亦下跌，八月上旬按年跌幅亦加劇，達到三成。



近期香港發生的社會事件令我們原本已經疲弱的經濟更受重創。環球經濟環境非常差，我們現時正面對一個內外交困的形勢。美國與內地的貿易磨擦在八月份再度升溫，主要經濟體的經濟增長亦減慢。金融市場方面，大家都看到波動加劇。此外，英國「硬脫歐」的風險顯著，中東地緣政治的緊張局勢持續，而亞洲區內的工業和貿易活動亦正在減弱。國際貨幣基金會在七月第四次下調今年（二○一九年）全球經濟增長至百分之三點二，這是自從二○○九年環球金融海嘯以來最差的。以目前看來，七月的情況亦不許樂觀，市場其實是相當憂慮主要經濟體會出現衰退。



由於最近的社會事件，一些國際評級機構亦表示關注其對香港的影響。到目前為止，已有二十九個國家或地區對香港發出不同程度的旅遊提示。在內憂外患交困之下，我們經濟陷入衰退的風險顯著上升，因為第二季與第一季比較，我們的經濟下跌了百分之零點三。如果我們七、八、九月這一季都是負增長的話，我們便會技術上進入衰退。

財政司司長陳茂波（左四）表示，香港經濟面對內外交困形勢，第二季下行壓力顯著。（李澤彤攝）

雖然最近美國減息，各地央行表示會保持一個較寬鬆的貨幣政策，但我們的評估是這似乎不能抵銷剛才所說的種種外圍不利因素的影響。我們相信香港出口表現會持續疲弱，甚至進一步下滑，私人消費和投資情緒亦會繼續受經濟情況疲弱和不利因素增加所影響而繼續受壓。最近多個調查亦顯示，本地營商氣氛變得悲觀，跌至多年來的低位。我們今年上半年的經濟表現遠差於原本在《預算案》時的估計，今年下半年相信形勢仍然相當嚴峻，因此我們估計二○一九年全年經濟增長需要下調至大概是零至一個百分點的增長。近期這些不穩定因素，如本港發生的社會事件，會進一步打擊我們的經濟，令經濟下行壓力加劇。所以今天在此，我跟幾位局長向大家介紹我們準備出台的一些「撐企業、保就業、紓民困」的措施。



企業方面，中小企是我們聚焦要特別幫助的。中小企如果以公司數目計算佔香港公司百分之九十八，如果以它們僱用的勞動力計算佔我們勞動人口百分之四十五左右。我們準備減輕這些中小企的營運成本，包括豁免27類政府收費，為期12個月，受惠的經濟環節有海事、物流、零售、餐飲、旅遊、建造以至漁農，合共我們會少收約16億元。此外，大部分作為商業或社區用途的政府短期租約用地（STT用地），以及食環署的公眾街市檔位、出租的食肆和零售商店，以至公眾貨物裝卸停泊位、政府批發市場的租戶等等，我們準備減免百分之五十的租金，即減一半租，為期六個月，就此我們大概少收兩億七千萬左右。第三，政府按成本收回原則訂定的政府收費，我們會由即日起凍結至二○二○年十二月三十一日。



對於企業來說，除了經營成本外，最重要是在經濟環境比較困難，周轉出現困難時如何幫助他們。所以我們請香港按證保險有限公司在「中小企融資擔保計劃」下開設一個新計劃。這計劃是準備為一些微小企業、經營時間尚淺的企業或是想創業的專業人士提供九成信貸擔保，協助他們向銀行借錢做生意和周轉。此外，我們去年十月優化了的「中小企融資擔保計劃」，我們會將它延長到二○二二年六月三十日。這是關於資金周轉方面。



至於開拓商機方面，BUD專項基金和「中小企業市場推廣基金」我們一方面會注資，增加基金裏的錢，令更多企業可以申請；另一方面亦會擴寬這些基金的資助範圍和提高資助金額，使中小企可以更有能力去探索不同商機和參加一些市場推廣的商務活動。此外，特區政府亦會爭取增加小型工程項目和加快項目推展的進度，例如提前推展改善碼頭計劃，改善幫助長者維修自住物業的津貼計劃、樓宇更新大行動的第二期，以及優化升降機的資助計劃、消防安全改善工程計劃等，希望可以為建造業創造更多就業機會。我們亦已請僱員再培訓局籌劃一些特別的培訓計劃，為參加計劃的人士提供特別津貼，協助個別因為行業不景氣而失業或者就業不足的朋友，提升技能，增加競爭力，同時給予他們一些津貼。

陳茂波指「撐企業，目的就是保就業」，通過目前措施去減輕市民負擔。（李澤彤攝）

在紓民困來說，有幾個方面。一方面是在《預算案》中我們之前建議薪俸稅及利得稅退稅百分之七十五，以不超過兩萬元為上限，現在我們建議退稅比率由百分之七十五提升至百分之一百，上限仍然維持兩萬元。我們估計大概有143萬納稅人或公司可以因而給少一點稅，合共少18億多；其中有133萬名納稅人或公司因而不用繳稅。



至於領取社會保障金、長者生活津貼、傷殘津貼、高齡津貼的人士以及正領取在職家庭津貼、鼓勵就業交通津貼的人士，我們也會發放多一個月標準金額，涉及大概40億。此外，幼稚園、小學及中學的日校學生，我們會每人提供2,500元津貼，約有90萬名學生受惠，希望減輕家長負擔，這方面涉及開支大約23億元。此外，我們會為房委會和房協之下的公屋單位的低收入租戶代繳一個月租金，開支大概14億元。我們並會為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼，涉及大概56億元開支，受惠住宅單位大概有270萬個。此外，我亦邀請關愛基金考慮為「N無人士」提供一次性生活津貼。以上各項紓緩措施，未計及僱員再培訓局的課程津貼、各項小型工程時的開支的話，合計大概191億左右。



各位朋友，過去幾季經濟持續放緩的趨勢非常明確，近月的情況相信大家都看得很清楚。我們評估在未來日子很可能會更差，所以全年經濟增長（GDP）需要下調到百分之零至一。我們認為有需要在調整經濟增長的同時推出上述措施，目的是紓緩中小企及市民的壓力及負擔，希望穩住信心。



相信可能有些朋友會問，這些措施是否為了回應修例風波所帶來的政治壓力，我可以向大家很明確地說，這兩者是沒有關係的。我們構思這些措施是基於我們對經濟環境的評估──剛才給了大家很多數字，相信大家都理解──亦對於接着經濟可能出現下滑的情況做一些未雨綢繆的工作。這好像我們應付颱風一樣，當懸掛三號風球時，如果我們看到颱風的路線是正面吹襲香港，我們都需要做一些應該準備的工夫。這次我們見到環球經濟下行壓力那麼大、外圍環境惡劣、我們自己本身的增長動力又放緩，所以便一起商量，得出剛才向大家介紹的各項措施，希望在這樣的環境下能夠幫到中小企和市民。多謝大家。