【逃犯條例】袁國勇：倘衝突釀死亡香港無彎轉　促和解須獨立調查

香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前曾現身瑪麗醫院的醫護集會，提及暴力與仇恨只會循環，只有真理和愛才可解決當前困境。今日（16日）他於商台節目《在晴朗的一天出發》中提到，擔心暴力持續，一旦動亂中有人不幸死亡，事情將一發不可收拾，會「point of no return（無彎轉），你叫我走出嚟再講嘢我都唔敢啦！」他指一旦內地派武警或解放軍平亂，對香港的傷害將會很大，現時社會需要一個真相去平伏各人心情，希望年輕人深思，也希望政府能作出承諾。

袁國勇於一電台節目中提到，現時大家仍未清晰掌握反修例事件，認為要有獨立調查委員會查清來龍去脈。（資料圖片）

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袁續說，希望政府可承諾到部份訴求，最基本要有獨立調查委員會，雖明白到不能即時進行，但最基本上需要一個時間表，否則「情況只會每過一日差過一日，社會係要一個真相。」他認為監警會無傳召權力，難以全面調查，又認為把仇恨種在警隊和市民之間是錯誤。

他又說，擔心暴力持續，一旦動亂中有市民或涉及人士不幸死亡，事情將一發不可收拾，會「point of no return（無彎轉），你叫我走出嚟再講嘢我都唔敢啦！」他指一旦內地派武警或解放軍平亂，對香港的傷害將會很大，現時社會需要一個真相去平伏各人心情，希望年輕人深思，也希望政府能作出承諾。

他表示，獨立委員會可同時可調查示威者和是否有外國勢力，政府方面可以考慮作部份豁免起訴，作出調查後，一方面警隊的聲譽可以回復，又可達致和解。