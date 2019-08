香港反修例運動再度成為美國《時代雜誌》亞洲版8月26日一期的封面主題,報道題為〈我們已處於不歸路:一系列抗議活動如何升級成一場保衛香港靈魂的傾全力戰役〉('We Are at the Point of No Return': How a Series of Protests Escalated Into an All-Out Battle for the Soul of Hong Kong)。