【逃犯條例】張炳良形容港「自殘方式」抗爭　籲政府預告獨立調查

因《逃犯條例》修訂爭議而引發的衝擊持續，運輸及房屋局前局長張炳良於一電台節目中表示，相信過去兩個月來的事件，香港任何人同樣未能想像得到，他指香港當前局勢嚴峻，有別於過去多年的抗爭行動，今次表明「冇大台」，主流政治黨派都失去話語權，加上政府公信力陷於低谷，形容香港正以「自殘方式」抗爭，擔心事情持續發展何去何從。

張炳良形容，目前困局在於政府無法左右大局，政府雖已強調修例工作已經取消，近日市民所爭取的是更深層次的矛盾。（資料圖片）

張炳良指出，現時示威者動不動堵路，在機場阻礙遊客、堵塞隧道以癱瘓經濟活動，會造成嚴重後果，西方國家亦不能接受。曾為運輸及房屋局局長，張炳良表示自己對機場有很深感情，對於示威者在機場的集會最後演變成暴力事件有特別感受，指機場是經濟命脈，不應該令遊客或市民覺得不安全，「以往我哋會以和平抗爭感到自豪，而家會令人諗香港係咪安全，嚟唔嚟到走唔走到都要諗下！每周一行、兩行嘅遊行，嗰區就變死城，係咪要延續落去呢？」

打仗都要有道義協議先可以停火

他形容現時局勢充滿變數，目前困局在於政府無法左右大局，政府雖已強調修例工作已經停止，但近日市民所爭取的，是更深層次的矛盾，將以往社會上的問題、對於政府的管治問題連鎖式的「一次過爆出嚟」，形容現屆政府為香港的「揸莊人」，不得不好好處理當前問題，要一人讓一步處理，「就算到打仗都要有道義協議先可以停火。」他建議可以成立獨立調查委員會，最基本也可以「預告」方式去處理，並調查整場風波來龍去脈，屆時相信示威者亦會讓步。

對於中央就本港局勢的取態，張炳良認為，中央不可能不支持特區政府或警隊，同時不想干預香港事務，但中央必須就應對事態有所準備，強調一國兩制、港人治港為令香港繼續前行的最好方法，一旦被破壞影響深遠，期望盡快做到「一人行一步」，達到「家和萬事興」，雙方必須冷靜下來再作討論才能解決。