【逃犯條例】監警會擴大審視大型公眾事件　六個月內公布首份報告

反對《逃犯條例》修訂的街頭抗爭持續兩個多月,警方的執法手段備受爭議。監警會表示,繼早前決定主動審視6月9日至7月2日發生的公眾活動後,會方今日再次召開特別內務會議,與會成員一致通過延伸審視工作範圍,釐清相關事實。

▼6.12金鐘衝突事件▼

報告涵蓋7月2日後活動 聘海外專家提供意見​

監警會主席梁定邦表示,會方非常關注近期有關《逃犯條例》修訂所引發的連串衝突事件,及其對本港安定和法治帶來的影響。由於事態仍在不斷變化,於今日的大會上,委員會一致通過是次釐清事實的報告,將會涵蓋7月2日後的活動,及分階段公布結果。

梁定邦續指,會致力在切實可行的範圍內,在六個月內就6月9日至7月2日的事件,公布第一個階段性報告。而為確保報告的客觀性,委員會亦通過邀請海外專家提供意見。此外,會方亦會按《監警會條例》密切監察投訴警察課對「須匯報投訴」的處理和調查。

警隊8.11在太古站武力驅散示威者,更近距離發射胡椒彈,惹各界關注。(資料圖片)

要求警方盡早提供使用武器原則和指引

今次大會亦通過,邀請法律事務委員會主席加入督導委員會,與嚴重投訴個案委員會、運作及程序諮詢委員會和宣傳及意見調查委員會主席,一同帶領及監察專案組的工作。在督導委員會的監察下,專案組已着手收集及整理由公眾提供的相關資料,並與警方進行多次工作會議,要求警方提供相關警務行動資料。

會方透過新聞稿、網頁、傳媒、媒體訪問及警察職方協會會面,積極向持份者及市民呼籲提供相關資料,以協助會方審視和釐清事件的工作。至今,會方透過特別熱線、信件以及電子平台,共接獲逾1,200份資料,包含文字、圖片、錄影片段、超連結等超過24,000個項目。

而督導委員會及專案組亦於昨日(8月15日)前往警察機動部隊總部,由警方示範防暴警員在行動中使用的裝備及武器。會方將繼續跟進並要求警方,盡早提供使用有關武器的原則和指引。如有需要,會方將邀請警方作進一步示範。

2011年英國騷亂,一名29歲的男性黑人平民馬克·達根(Mark Duggan)被倫敦警察廳的警務人員槍殺,之後引發民眾上街抗議警察暴行,造成騷亂。(資料圖片/視覺中國)

赴英國考察 汲2011年騷亂處理經驗

監警會亦指,梁定邦在7月底率領秘書處代表赴英國考察,拜訪了劍橋大學犯罪學研究中心、基爾大學和倫敦政治經濟學院社會政策系的學者,並與監察機構「警察行為獨立辦公室」(Independent Office for Police Conduct)以及女王陛下警察、消防和救援服務監察局(Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services)的代表會面,就有關大型公眾活動警方的人群管理策略及撰寫審視報告等事宜交流經驗。而是次拜訪的機構和專家,均曾參與審視2011年在英國發生的騷亂事件。

截至8月15日,各種大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目分別為166宗及253宗。鑑於投訴警察課已經展開相關的投訴個案調查,監警會嚴重投訴個案委員會現正監督與「須匯報投訴」相關的所有工作。為確保初期工作在公平公正的基礎上進行,會方已根據《監警會條例》賦予的權力,安排觀察員出席投訴警察課就「須匯報投訴」個案進行的所有會面及證據收集。

截至8月15日,觀察員已完成83次觀察,出席率為百份之百。會方已於7月起定期在網站公布最新投訴數字和相關指控分類資料,以供公眾和傳媒參考。

監警會代表在警方的陪同下,與遊行人士沿軒尼詩道向金鐘步行。(監警會圖片)

監警會亦再次呼籲全港各界透過以下途徑提供資料,協助會方儘快重組和釐清自6月9日起各項大型公眾活動的事實:

熱線: 2862 8200

電郵: taskforce@ipcc.gov.hk

專用表格: https://www.ipcc.gov.hk/doc/en/download/IPCC_Form.pdf

WhatsApp:9781 9840