調查：僅26.7%本港青年考慮置業　7成人無計劃在5年內租樓

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，其研究報告發現，有64.4%的青年指出，未來不會考慮買樓。同時，更有多達7成人指出，未來五年無打算租用單位，主因與經濟能力有關。 研究又指，有25.6%表示會考慮「共居」的居住模式，1.5%人表示正住在「共居」項目。不過，有近7成人卻指不會考慮「共居」，只有1.9%的受訪青年表示可與他人分享睡房。

研究指出，有64.4%青年稱不會考慮置業。（資料圖片）

上述研究於2019年6月期間，訪問520名18至30歲的本港青年。

6成人不會考慮置業

研究指出，有7成受訪青年正與同父母、兄弟姊妹、其他親屬或原生家庭居住，但有64.4%人稱不會考慮置業，只有26.7%會考慮。

同時，有7成人指出，未來五年無打算租用單位，當中沒有經濟能力為主因，多達57.9%，另有50.3%人稱為了減少支出或方便儲錢，故無打算租樓自住。

被問及現時政府對青年住屋支援的滿意程度，平均分只有4.52分，傾向不滿意水平。

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+ 6 + 5 + 4

近7人不會考慮共居

結果顯示，受訪青年對「共居可以為青年提供多一個住屋選擇」的認同程度較高，平均分為6.51分。有25.6%人表示會考慮共居的居住模式，1.5%人表示正住在共居項目，有6成人稱能節省租屋開支，更有4成人認為可擴大自己的生活空間。

不過，有68.3%人則表示不會考慮共居，其中有60.6%人表示缺乏私隱空間。結果又發現，只有1.9%的受訪青年表示可與他人分享睡房，顯示受訪青年雖認同共居的價值，但要與別人分享部分居住空間，則存有顧慮。