張建宗籲商界加強與非政府機構合作　研閒置土地物業作過渡性房屋

政務司司長張建宗以「多方協作 全力推動過渡性房屋」為題撰寫網誌，談及扶貧委員會於上星期二(7月16日)通過多項重要的扶貧紓困項目，包括其中兩項有關過渡性房屋的項目獲撥款共約1.13億元；他指，過渡性房屋是短期的扶貧紓困措施，呼籲商界加強與非政府機構，以及民間團體合作，研究將會閒置約3年或以上的土地及物業，作過渡性房屋用途的可行性，達至地盡其用。

樂善堂小學項目現址。（政務司司長網誌圖片）

上周二通過的撥款共約1.13億元，增加過渡性房屋供應，紓緩輪候公共租住房屋家庭和其他居住環境惡劣家庭的生活困難。

樂善堂獲撥款改建九龍城小學校舍作過渡性社會房屋

當中位於九龍城龍崗道63號樂善堂小學的校舍，將於2019年8月31日停辦，樂善堂正透過勞工及福利局的「私人土地作福利用途特別計劃」，申請將校舍及毗鄰用地重建作福利用途。

而等待重建期間，樂善堂同意將校舍改建為過渡性社會房屋，成為香港首個利用閒置非住宅建築物（校舍）改建作過渡性房屋用途的項目。

扶貧委員會通過關愛基金撥款1,304萬元資助改建校舍的工程費用，以推行為期不少於三年的試驗計劃 ，預計提供約50個過渡性社會房屋單位，供3至4人家庭租住，受惠人數約180人。最快2020年上旬入伙。

社聯南昌街項目設計概念圖。（政務司司長網誌圖片）

社聯位於深水埗社會房屋計劃獲撥款9,992萬元

扶貧委員會亦同時通過關愛基金撥款9,992萬元購買及興建預製組合屋，以助社聯推行第二個組合社會房屋計劃，為長期輪候公屋或居住環境欠佳的基層市民，提供適切和可負擔的住房。

社聯已向地政總署申請為期5年的短期租約方式，租用深水埗欽州街西與通州街交界地段的政府用地，以興建2棟4層高的組合屋，提供約205個單位，分為1人至3人住戶及無障礙單位，預計惠及約420人。興建工程預計於今年下旬進行招標工作，工程需時約12個月。

張建宗指，政府會繼續積極擔當協助和促成者的角色，持續商討如何在政策上拆牆鬆綁，靈活施政，增加過渡性房屋供應；他又指，為讓有需要的住戶能夠及早搬到適切的住所，呼籲商界加強與非政府機構，以及民間團體合作，研究將會閒置約3年或以上的土地及物業作過渡性房屋用途的可行性，達至地盡其用。

然而，過渡性房屋是短期的扶貧紓困措施，長遠地解決房屋問題，最治本的方法是持續增加土地和房屋供應，惠及各階層市民。