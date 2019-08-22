【8.5罷工】外媒片段見警從政總高層射催淚彈　警︰攝影角度問題

《紐約時報》日前報道的片段顯示，於8月5日大罷工集會當日，警方曾在政府總部高處對夏慤道人群發射至少四發催淚彈。據警方一份使用槍械的內部訓練指引，有圖則展示，發射催淚彈時，即使是「低角度」射擊，槍管都是維持在肩部水平，亦未見有槍口指向天的射擊角度。有前機動部隊警員曾透露，從高處向下方人群發射催淚彈，會增加「中頭」風險。 警方今日（22日）在記者會上澄清指，無派員在政府大樓高層發射催淚煙，稱有關片段是拍攝角度問題。 就當日政總有什麼樓層曾讓警方進駐等，行政署昨（21日）回覆《香港01》指，對於警方因應保安需要而作出的行動，沒有資料可提供。

江永祥警司：是警員向上以高角度發射

就有外媒報道指警方在8月5日在政府大樓高樓層施放催淚煙，有網上傳言指是在20樓。警察公共關係科高級警司江永祥今日主動表示，無派員在政府大樓高層發射催淚煙，看過有關片段「相信係攝影角度問題」，指應是警員向上以高角度發射。

江指，當日有暴力示威者在夏慤道行人天橋向政總駐守水馬警員掟磚及發射鋼珠襲擊，約兩、三層樓高，指揮官評估下，在政總四、五樓平台發射過層催淚煙，驅散該批示威者。在使用催淚彈或其他武器要在戰術上有利的地方使用作驅散。

就當日政總哪一層曾讓警方進駐、是否知悉警方會在政總高處發射相關彈藥、及有無記錄當日警方如何使用政總設施等問題，行政署回覆查詢時僅指︰「在8月5日當日，因應周邊的示威活動及夏慤道出現的堵塞情況，我們安排政府總部員工提早離開。對於警方因應保安需要而作出的行動，我們沒有資料可提供。」

【8.5罷工】警金鐘從高處向人群直射催淚彈 前PTU︰擊中頭風險增

前警員：學堂無講明不准從高處發射

翻查資料，就警方在政總四、五樓平台，曾直線向下面人群發射催淚彈，一份警隊使用法德魯吋半口徑防暴槍的內部訓練指引顯示，射擊姿勢分為低角度及高角度，據示範圖片顯示，低角度射擊時，會升槍至肩膀水平，槍身呈大致水平，與持槍者背部形成約90度角；高角度射擊即將槍口舉高至頭部水平，未見有槍口指向天的射擊角度。

有前機動部隊警員透露，在學堂未曾受訓由高處向下以直線發射催淚彈，但亦無講明不容許從高處發射，估計該做法會增加擊中人群頭部的風險，故在實境中是要視乎指揮官的考慮及命令。