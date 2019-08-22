【逃犯條例】國泰港龍空勤協會主席確認被解僱　職工盟將開記者會

港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜被解僱，消息獲聯工盟確認，聯工盟將於明日（23日）召開記者會交待過程及未來回應行動。 施安娜亦身兼香港空勤人員總工會副主席，施安娜回覆《香港01》確認她已被解僱。國泰表示，不會就員工內部事宜作出回應。

港龍空勤人員協會主席施安娜被解僱。（資料圖片）

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《逃犯條例》引發示威浪潮，航空界人員上月底在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會，要求政府回應民間五大訴求。之後有網民號召於8月5日全港大罷工，其中獲香港空勤人員總工會屬下7個空中服務員工會表態支持罷工。

翻查資料，至8月9日內地民用航空局曾向國泰航空發出重大航空安全風險警示，要求由10日凌晨0時起，禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，停飛內地航班。

至今4名國泰機師師因近期修例風波離職

而近日，有多名航空界從業員離職，包括國泰航空於16日宣布行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任。在航空界「和你飛」集會當日，有國泰機長在一班由東京返港的航班上以英語向乘客講解事件，並用廣東話講「香港人加油，萬事小心」，該名機長亦已離職。

公民黨議員譚文豪亦於日前公布辭國泰機師一職，解釋「為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止」。連同之前兩名被解僱機師，即共有4名國泰機師因近期修例風波而離職。