IEEE設「物聯網成熟度指數」評裝置績效　專家：可解決燈柱問題

上周六（24日）觀塘遊行期間，有示威者拉倒及拆除多枝「智慧燈柱」，其內部組件引起「監察」市民私隱的恐慌。有物聯網專家表示，大眾對「智慧燈柱」有顧慮，政府應聽取意見作改善。 「智慧燈柱」中涉及傳感器（Sensor）及物聯網(IoT)等技術技術，惟類似的智能裝置效用及安全性等，國際間暫未有統一標準。電機及電子工程師學會（IEEE) 今（26日）宣布，啟動新訂立的國際標準「物聯網成熟度指數」（IDex），形容是物聯網的「米芝蓮」，釐定機制與規格作評估相關裝置，並作績效評級。

香港科技園公司今（26日）舉辦「智慧城市傳感器及物聯網標準會議暨IEEE P2668物聯網成熟度指數啟動禮」，由電機及電子工程師學會（IEEE) 宣布，正式啟動國際「物聯網成熟度指數」（IDex)。（科技園公司提供）

早前有示威者在智慧燈柱內部組件，發現「藍牙發射器」供應商疑與內地天網工程承辦商之一、「上海三思」有關，質疑蒐集的資料會傳至內地。政府資訊科技總監辦公室即日澄清後，昨（25日）再指初步點算九龍灣常悅道有20支智慧燈柱受到不同程度破壞，預料重新購買和安裝需時2至3個月。

而政府成立的多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會，邀請業界專家和學者，檢視相關私隱保護與資訊保安技術事宜。委員會之一的IEEE P2668物聯網成熟度指數主席曾劍鋒，今日出席香港科技園公司舉辦「智慧城市傳感器及物聯網標準會議暨IEEE P2668物聯網成熟度指數啟動禮」後，接受傳媒訪問時直言，對燈柱受損感到傷心，並稱相信政府已知悉民意，會再做改善，及向公眾交代詳情，惟他未再評論事件。

楊天寵（左）及曾劍鋒表示，國際IEEE P2668標準「物聯網成熟度指數」（IDex），於本港提出及進行，該國際指標旨在量化物聯網裝置的績效。（李慧妍攝）

不過，對於傳感器運用與私隱問題之間可如何作平衡。曾劍鋒表示，傳感器可應用於樓宇、運輸等不同產業，「技術上有辦法令資料處理更加安全，包括可先刪除部分資料，如分析人流經過，但可以不知道是誰經過。」

他續指，私隱項目亦是訂立IDex標準的項目之一。IDex由獨立國際工程組織IEEE標準協會訂立，「P2668物聯網成熟度指數」於去年3月獲批開始項目，他預料約需2年時間作研究，釐定一套機制與規格，以評估物聯網裝置和傳感器，進行績效評級。

指數將設有評分，標準包括：安全性、時延、功耗、探頭、使用及管理過程等，最高分為5分，由至少20組不同界別的專家組評定，「比如醫療方面，要求低延時的準繩度，消費及工業方面要求亦各不同。」

料國際間大部分公司僅得２至３分

他透露，目前有約數十間公司、機構參與研究，包括惠州潼湖科技小鎮、科學園區公司及跨國公司等，其後會邀更多範疇的專家加入評審機制，目前估計國際間大部分公司僅得2至3分。

香港科技園公司電子、信息及通訊科技群組及智慧城市科技平台總監楊天寵表示，智慧城市傳感器及物聯網（SIoT）為傳感器（Sensor)及物聯網(IoT)的合稱，是推動智慧城市項目發展的重要元素，應用於零售、運輸、建造、環境管理及醫療等不同產業，園區目前有逾100間公司從事相關設備及方案。