【逃犯條例】羅致光：將研究可行紓困措施　如出資舉辦本地團

政府修訂《逃犯條例》風波未平息，更激發起社會連串示威浪潮，過往政府多次稱零售業、旅遊業等均受示威行動影響。 勞工及福利局局長羅致光今日（31日）於商台節目上稱，因應近日社會狀況，預計本港的失業率會再升，而失業時間亦會增長。他承認早前財政司司長推出的紓困措施力度不足，政府曾考慮透過消費券等模式提供協助，但參考台灣經驗後認為成效不彰。他續稱，政府會繼續研究其他可行措施，如出資舉辦本地團等以製造消費需要。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光於商台節目「政經星期六」內稱，最新的失業率微升至2.9%，形容日後有機會再上升，而失業時間亦會增長。他稱早前財政司司長公布的191億元紓困措施，部分豁免牌照費等力度不足，但希望透過相關舉措向中小企傳達訊息，表明政府的關注。針對零售業、旅遊業的生計問題，他稱政府對於市場的介入度有限，加上不能直接影響租金、來貨價等，但政府曾探討各項的補償措施，包括透過僱員再培訓局籌劃培訓津貼、提供臨時工作機會等，但需要考慮到斷尾的問題，會繼續聽取坊間意見。

他又指，針對消費意欲減少，政府曾考慮推出消費券，但參考過台灣推行經驗後，認為成效不大；又曾經研究由政府出錢為弱勢社群組織本地旅遊團，變相製造工作、消費機會，同時令弱勢團體更認識香港，但由於項目涉及使用公帑，需要再作探討及交代。

社會風波持續，有市民發起罷工行動。羅致光稱政府不希望任何形式罷工，當中弱勢群體更需要專業的照顧服務，形容他們為無辜，但相信提供專業服務的人士會緊守專業使命。他又稱，近年出現學童自殺、精神壓力大等問題，而因應近日社會情況，對於學生間、與家長及老師之間的相處表示關注。他不希望因社會上出現「人多恰人少」的情況，而影響學生於校內的相處，甚至導致欺凌問題，政府會透過與提供服務的單位溝通及商討對策。

被問及警方清場時曾於老人院舍範圍施放催淚彈，羅致光稱清場行動的地點非警方決定，而是示威者選擇於該場地設置路障；他又稱曾有殘疾人士院舍曾受滋擾，被不明人士拍門，令他們感到恐慌，並需要社署人員到場處理。