【警方記者會】警方稱檢獲假記者證 　警告或觸犯虛假文書罪

昨晚（ 2日）有示威者包圍旺角警署，速龍小隊在清場時導致兩名記者及攝影師受傷。警察公共關係科總警司謝振中今日（3日）在例行記者會表示，由於示威現場有不少人身穿反光衣，前線警員是難以分辨記者身份，加上昨晚有人懷疑作出「搶犯」的行為，才會向在場記者使用胡椒噴霧。 另警方又聲稱檢獲假記者證，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華警告，使用假記者或涉使用虛假文書罪。

警察公共關係科總警司謝振中稱，現場警員難以分辨記者的身份。（黃迪雯攝）

警方在昨晚旺角的清場行動中，至少兩度在沒有示威者的情況下，向記者施放催淚彈及胡椒噴霧。記協及攝記協今日分別發表聲明，譴責在場警員惡意推跌記者，並導致攝影器材受損。

其中NOW新聞台攝影師於無衝擊的情況下，被速龍小隊成員推跌，導致左手受傷；一名有線記者則被胡椒噴霧噴中。

警方在記者會展示檢獲的假記者證，又鼓勵記者主動舉報不認識的記者。（黃廸雯攝）

警察公共關係科總警司謝振中今日（3日）在例行記者會主動提及事件，指警方過往與記者合作有默契，記者不會阻礙警務工作進行，但由於多次現場中除了記者身穿反光衣，也有其他人身穿反光衣，故警員難以分辨記者的身份。

他又指，警方早前曾在現場檢獲假記者證，而記協也曾報案拾獲假記者證，故不排除現場有假記者，更呼籲在場的記者主動向警方傳媒聯絡隊舉報不認識的記者。

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對於有記者及攝影師受傷，謝振中則稱昨晚在警方作出拘捕期間，被超過10個人包圍，在場警員擔心有人「搶犯」，同時也有人襲擊警員。他再次呼籲記者在採訪㫧戈切勿零距離站在警員附近。

旺角警區指揮官韋能治補充，警員昨晚帶同3名被捕人士返回旺角警署時，因有記者包圍警員，並有人嘗試拉走其中一名被捕人，警方才會因而施放胡椒噴霧。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華警告，使用假記者或涉使用虛假文書罪，後果嚴重。

記協指出，日前有會員拾獲到兩張記者證，其中一張為《澳門論壇日報》，但其主編表示，相中人不是他們的僱員。（記協圖片）

就《反修例》示威期間懷疑發現有人持假記者證問題，香港大學學生會校園電視早前報道，有人於街上拾獲兩張記者證，以一張《澳門論壇日報》的記者證，覆蓋另一張由一家本地媒體發出的記者證。惟《澳門論壇日報》其後發聲明，表示從未發出過類似的工作證，並且和該人士沒有任何工作關係。香港記者協會表示曾就此報警，但一度遭警方拒絕立案，在發出新聞稿公開事件後，始獲警方邀請錄口供。